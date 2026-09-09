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Головна Новини дня До +29°, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на завтра

До +29°, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
9 вересня 2026 17:58
До +29°, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 10 вересня
Люди біля фонтану. Фото: УНІАН

У четвер, 10 вересня, в Україні прогнозують мінливу погоду, подекуди хмарність, переважно без опадів. Короткочасні дощі та місцями грози очікуються вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Також синоптики передбачають сильні пориви вітру.

Про це пише Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Яка буде погода в Україні 10 вересня

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомляють, що більшість території України 10 вересня залишатиметься без опадів. Водночас у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині вдень очікуються короткочасні дощі. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Вдень у більшості західних областей, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

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Вночі температура становитиме +11...+16 °C. У східних областях буде прохолодніше — від 5 до 10 °C.

Вдень повітря прогріється до +24...+29 °C. На заході України температура буде нижчою — +18...+23 °C.

До +29°, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогнозу погоди на 10 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року очікується теплим, прогнозується комфортна пора, так зване "бабине літо". Синоптики стверджують, що середня температура повітря буде приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму.

Ми також повідомляли, що 10–12 вересня очікується період найбільшої сонячної активності цього місяця. Геомагнітні збурення можуть досягнути рівня помірної бурі, через що метеочутливі люди можуть відчути вплив космічної погоди на самопочуття.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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