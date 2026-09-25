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Главная Новости дня До +26 °С и дожди: прогноз погоды на выходные

До +26 °С и дожди: прогноз погоды на выходные

Ua ru
25 сентября 2026 18:56
До +26 °С и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные
Люди под дождем. Фото: УНИАН

В субботу, 26 сентября, в западных областях Украины сохранится дождливая и прохладная погода, тогда как на большей части территории будет сухо. В воскресенье, 27 сентября, осадки распространятся на западные и северные регионы, а дневная температура в большинстве областей повысится до +21…+26 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 26 сентября

В субботу на западе страны ожидаются дожди и прохладная погода. В других регионах прогнозируется переменная облачность без значительных осадков из-за влияния антициклона.

На западе ветер будет западным со скоростью 3–8 м/с. На остальной территории — юго-восточным, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С. Днём в большинстве областей ожидается +18…+23 °С, а на западе будет прохладнее — +12…+17 °С.

Какая будет погода 27 сентября

В воскресенье небольшие, местами умеренные дожди прогнозируются в западных и северных областях. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ночью ветер будет переменного направления, 3–8 м/с, а днем — южный и юго-западный, 5–10 м/с.

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Температура ночью составит +9…+14 °С. Днем воздух прогреется до +21…+26 °С, однако в западных и северных областях будет прохладнее — +14…+19 °С.

Новини.LIVE писали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных в Украине будет преобладать антициклональный тип погоды. Ожидается переменная облачность с прояснениями и солнечными периодами, а утром местами возможны туманы и дымка.

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября и начале октября в значительной части Европы ожидается аномально теплая погода из-за формирования нового теплового купола. Теплая воздушная масса уже с выходных начнет распространяться на Центральную Европу, а впоследствии переместится в северо-восточном направлении. Такой температурный фон может сохраняться и в первые дни октября.

осень похолодание дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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