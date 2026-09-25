До +26 °С та дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

У суботу, 26 вересня, у західних областях України збережеться дощова та прохолодна погода, тоді як на більшій частині території буде сухо. У неділю, 27 вересня, опади поширяться на західні та північні регіони, а температура вдень у більшості областей підвищиться до +21…+26 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 26 вересня

У суботу на заході країни очікуються дощі та прохолодна погода. В інших регіонах прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів через вплив антициклону.

На заході вітер буде західного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с. На решті території — південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +8…+13 °С. Вдень у більшості областей очікується +18…+23 °С, а на заході буде прохолодніше — +12…+17 °С.

Якою буде погода 27 вересня

У неділю невеликі, місцями помірні дощі прогнозують у західних і північних областях. На решті території України опадів не очікується. Вночі вітер буде змінного напрямку, 3–8 м/с, а вдень — південний та південно-західний, 5–10 м/с.

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Температура вночі становитиме +9…+14 °С. Удень повітря прогріється до +21…+26 °С, однак у західних і північних областях буде прохолодніше — +14…+19 °С.

Новини.LIVE писали, що синоптик Наталка Діденко повідомила, що на вихідних в Україні переважатиме антициклональний тип погоди. Очікується мінлива хмарність із проясненнями та сонячними періодами, а вранці подекуди можливі тумани й серпанки.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці вересня та на початку жовтня в значній частині Європи очікується аномально тепла погода через формування нового теплового купола. Тепла повітряна маса вже з вихідних почне поширюватися на Центральну Європу, а згодом переміститься у північно-східному напрямку. Такий температурний фон може зберігатися і в перші дні жовтня.