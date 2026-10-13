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Главная Новости дня До +22 градусов: прогноз синоптика Диденко на завтра

До +22 градусов: прогноз синоптика Диденко на завтра

Ua ru
13 октября 2026 18:48
До +22 градусов: прогноз синоптика Диденко на 14 октября
Девушка у фонтана. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 октября, в Украине будет преобладать сухая погода с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Температура воздуха днем в основном составит +11…+15 °C, а в восточных областях и Крыму будет значительно теплее — до +20…+22 °C. Дожди прогнозируются лишь в отдельных регионах, в частности в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 14 октября

Синоптик Наталья Диденко сообщила в своих социальных сетях, что в среду температурная обстановка в Украине будет однородной. В большинстве областей дневная температура воздуха составит +11…+15 °C.

Теплее всего будет в восточных регионах страны и в Крыму. Там столбики термометров в течение дня поднимутся до +20…+22 °C.

Существенных осадков на большей части территории Украины не ожидается. В течение дня облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями, поэтому погода останется комфортной для середины осени.

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В то же время дожди возможны в трёх областях:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской.

В столице в среду осадков не прогнозируют.

Киеве завтра можно оставить зонт дома, дожди маловероятны, дневная температура воздуха ожидается около +13 °C", — написала Диденко.

Где в Украине будет теплее всего в ближайшее время

В ближайшее время самая теплая погода сохранится в восточной части Украины, тогда как прохладнее всего будет на западе страны. В целом температурный фон останется комфортным для этого времени года. В то же время повышенная влажность воздуха будет создавать благоприятные условия для роста грибов.

"В ближайшее время в Украине самая тёплая погода сохранится в восточной части, а самая холодная — в западной. В целом температурный фон будет комфортным для этого времени года. Влажный воздух будет способствовать жизнедеятельности грибов, однако не очень благоприятно скажется на людях с бронхо-легочными заболеваниями. Умеренно, гармонично и с пользой используйте осеннюю синоптическую ситуацию", — прогнозирует синоптик.

Мы писали, что геомагнитные штормы могут существенно повлиять на здоровье метеозависимых людей. Эксперты прогнозируют, что с 12 по 16 октября планету накроет мощная магнитная буря.

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине октября Украину могут накрыть резкие волны похолодания. Синоптики также прогнозируют возможный снег и заморозки.

осень Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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