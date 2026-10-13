До +22 градусів: прогноз синоптика Діденко на 14 жовтня

Дівчина біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 жовтня, в Україні переважатиме суха погода з мінливою хмарністю та сонячними проясненнями. Температура повітря вдень здебільшого становитиме +11…+15 °C, а у східних областях і Криму буде значно тепліше — до +20…+22 °C. Дощі прогнозують лише в окремих регіонах, зокрема на Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 14 жовтня

Cиноптикиня Наталка Діденко повідомила у своїх соціальних мережах, у середу температурна ситуація в Україні буде однорідною. У більшості областей денна температура повітря становитиме +11…+15 °C.

Найтепліше буде у східних регіонах країни та в Криму. Там стовпчики термометрів упродовж дня піднімуться до +20…+22 °C.

Істотних опадів на більшій частині території України не очікується. Протягом дня хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями, тож погода залишатиметься комфортною для середини осені.

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Водночас дощі можливі у трьох областях:

Сумській;

Полтавській;

Харківській.

У столиці в середу опадів не прогнозують.

"У Києві завтра можна парасолю залишити вдома, дощі малоймовірні, денна температура повітря передбачається близько +13 °C", — написала Діденко.

Де в Україні буде найтепліше найближчим часом

Найближчим часом найтепліша погода зберігатиметься у східній частині України, тоді як найпрохолодніше буде на заході країни. Загалом температурний фон залишатиметься комфортним для цієї пори року. Водночас підвищена вологість повітря створюватиме сприятливі умови для росту грибів.

"Найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою — у західній. Загалом фон буде комфортним, як на цю пору року. Вологе повітря сприятиме життєдіяльності грибів, проте не дуже сприятиме людям із бронхо-легеневими недугами.

Помірно, гармонійно та з користю використовуйте осінню синоптичну ситуацію", — спрогнозувала синоптикиня.

Ми писали, що геомагнітні шторми можуть суттєво вплинути на здоров'я метеозалежних людей. Експерти спрогнозували, що з 12 по 16 жовтня планету накриє потужна магнітна буря.

Новини.LIVE інформували, що в другій половині жовтня Україну можуть накрити різкі хвилі похолодань. Синоптики також прогнозують можливий сніг та заморозки.