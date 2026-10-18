В ночь на 22 октября наступит пик метеорного потока Ориониды

Человек наблюдает за звёздами. Фото: Pexels

В ночь на 22 октября жители Украины смогут наблюдать пик активности одного из самых зрелищных астрономических явлений осени. Речь идет о метеорном потоке Ориониды. Во время максимальной фазы при идеальных условиях наблюдения можно будет насчитать от 10 до 20 "падающих звезд" в час.

Об этом сообщает Space, передает Новини.LIVE.

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Пик метеорного потока Ориониды

В этом году максимальная активность потока ожидается в ночь на 22 октября. В целом это астрономическое явление длится со 2 октября по 7 ноября, но именно в пиковую ночь при благоприятных условиях можно увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток Ориониды образуется тогда, когда Земля проходит через облако ледяных и пылевых частиц, оставленных кометой 1P/Галлея, известной также как комета Галлея.

Метеоры этого потока движутся по небу с чрезвычайно высокой скоростью, ведь Земля пересекает шлейф кометных обломков почти на встречном курсе.

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По данным NASA, метеоры потока Ориониды движутся со скоростью около 66 км/с. По этому показателю они уступают лишь Леонидам, которые летят примерно на 5 км/с быстрее.

Наблюдать за Орионидами при благоприятной погоде могут жители обоих полушарий Земли.

Как писали Новини.LIVE, на следующей неделе в Украине ожидаются дожди и грозы, но впоследствии погода стабилизируется. Уже с 23 октября в большинстве регионов будет сухо.

А в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Большинство гаджетов изменят время автоматически, если активирован сетевой часовой пояс.