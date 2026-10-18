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Главная Новости дня До 20 метеоров в час: украинцы смогут увидеть поток Ориониды

До 20 метеоров в час: украинцы смогут увидеть поток Ориониды

Ua ru
18 октября 2026 19:26
В ночь на 22 октября наступит пик метеорного потока Ориониды
Человек наблюдает за звёздами. Фото: Pexels

В ночь на 22 октября жители Украины смогут наблюдать пик активности одного из самых зрелищных астрономических явлений осени. Речь идет о метеорном потоке Ориониды. Во время максимальной фазы при идеальных условиях наблюдения можно будет насчитать от 10 до 20 "падающих звезд" в час.

Об этом сообщает Space, передает Новини.LIVE.

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Пик метеорного потока Ориониды

В этом году максимальная активность потока ожидается в ночь на 22 октября. В целом это астрономическое явление длится со 2 октября по 7 ноября, но именно в пиковую ночь при благоприятных условиях можно увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток Ориониды образуется тогда, когда Земля проходит через облако ледяных и пылевых частиц, оставленных кометой 1P/Галлея, известной также как комета Галлея.

Метеоры этого потока движутся по небу с чрезвычайно высокой скоростью, ведь Земля пересекает шлейф кометных обломков почти на встречном курсе.

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По данным NASA, метеоры потока Ориониды движутся со скоростью около 66 км/с. По этому показателю они уступают лишь Леонидам, которые летят примерно на 5 км/с быстрее.

Наблюдать за Орионидами при благоприятной погоде могут жители обоих полушарий Земли.

Как писали Новини.LIVE, на следующей неделе в Украине ожидаются дожди и грозы, но впоследствии погода стабилизируется. Уже с 23 октября в большинстве регионов будет сухо.

А в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Большинство гаджетов изменят время автоматически, если активирован сетевой часовой пояс.

космос Украина звездопад звезды Земля
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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