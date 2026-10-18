У ніч на 22 жовтня пройде пік зорепаду Оріоніди

Людина спостерігає за зірками. Фото: Pexels

У ніч проти 22 жовтня жителі України зможуть спостерігати пік активності одного з найвидовищніших астрономічних явищ осені. Йдеться про метеорний потік Оріоніди. Під час максимальної фази за ідеальних умов спостереження можна буде налічити від 10 до 20 "падаючих зірок" на годину.

Про це повідомляє Space, передає Новини.LIVE.

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Пік метеорного потоку Оріоніди

Цього року максимальна активність потоку очікується в ніч проти 22 жовтня. Загалом це астрономічне явище триває з 2 жовтня до 7 листопада, але саме в пікову ніч за сприятливих умов можна до 20 метеорів на годину.

Метеорний потік Оріоніди утворюється тоді, коли Земля проходить крізь хмару крижаних і пилових частинок, які залишила комета 1P/Галлея, відома також як комета Галлея.

Метеори цього потоку рухаються небом із надзвичайно високою швидкістю, адже Земля перетинає шлейф кометних уламків майже на зустрічному курсі.

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За інформацією NASA, метеори потоку Оріоніди рухаються зі швидкістю близько 66 км/с. За цим показником вони поступаються лише Леонідам, які летять приблизно на 5 км/с швидше.

Спостерігати за Оріонідами за сприятливої погоди можуть мешканці обох півкуль Землі.

Як писали Новини.LIVE, погода в Україні наступного тижня очікується з дощами та грозами, але згодом вона стабілізується. Вже з 23 жовтня в більшості регіонів буде сухо.

А у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Більшість гаджетів змінять час автоматично, якщо активовано мережевий часовий пояс.