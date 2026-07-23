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Главная Новости дня До 150 тысяч человек в сутки: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

До 150 тысяч человек в сутки: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 20:36
Граница Украины: Демченко назвал количество пересечений за сутки
Сотрудник ГПСУ на границе. Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Пассажиропоток через государственную границу Украины остается высоким и в выходные дни достигает около 150 тысяч человек в сутки. В будние дни границу пересекают в среднем около 130 тысяч человек.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко рассказал о ситуации на границе Украины

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пассажиропоток через государственную границу остается стабильно высоким.

По его словам, в рабочие дни границу пересекают около130 тысяч человек в сутки, а в выходные количество путешественников возрастает примерно до 150 тысяч.

Демченко отметил, что в течение недели наблюдается небольшое преобладание выезда из Украины, однако в выходные ситуация меняется — больше граждан возвращаются домой.

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Наименьшая нагрузка на пункты пропуска обычно приходится на утренние часы в будние дни. В то же время после обеда и в выходные очереди могут существенно увеличиваться.

Пресс-секретарь ГПСУ рекомендовал перед поездкой проверять актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска. Наибольшие очереди традиционно наблюдаются на границе с Польшей, в частности в пунктах "Устилуг", "Краковец" и "Шегини".

Новини.LIVE сообщали, что в Государственной пограничной службе советуют путешественникам летом выбирать для пересечения границы утреннее время или поздний вечер. Именно в эти периоды загруженность пунктов пропуска обычно самая низкая.

Новини.LIVE писали, что украинские пограничники усиливают оборону на северном направлении из-за потенциальной угрозы со стороны Беларуси. Военные сооружают укрепления и создают специальную "зону огня" для поражения противника в случае попытки наступления.

граница ГПСУ очереди на границе
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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