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Главная Новости дня Как избежать очередей: в ГНСУ посоветовали, когда лучше пересекать границу летом

Как избежать очередей: в ГНСУ посоветовали, когда лучше пересекать границу летом

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:01
Очереди на границе — когда лучше всего выезжать из Украины летом
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Пограничники рекомендуют летом планировать пересечение границы на утренние или поздние вечерние часы. В это время нагрузка на пункты пропуска минимальна.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда в эфире День.LIVE.

Когда лучше всего пересекать границу летом

Бурда сказала, что водителям легковых автомобилей стоит также учитывать дни недели при планировании поездки. В частности, выезжать из Украины лучше всего в будние дни, а возвращаться — в выходные, когда очереди на границе обычно меньше.

Она также рассказала о сезонных особенностях пассажиропотока. По её словам, в июне преобладало количество граждан, выезжавших из Украины. В то же время в конце месяца тенденция начала меняться.

"В июле пассажиропоток ожидается примерно 50 на 50, с возможным небольшим преобладанием выезда из Украины. А уже в августе въезд в Украину будет преобладать над выездом", — сказала пресс-секретарь.

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В ГПСУ также напомнили, что правила пересечения государственной границы остаются неизменными. Перед поездкой украинцам рекомендуют проверять актуальный перечень необходимых документов на официальных информационных ресурсах пограничной службы.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде раскритиковали состояние пунктов пропуска на границе с Молдовой. Инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии и требует модернизации.

Также в ГПСУ сообщали, что в июне западную границу Украины пересекли более 2,6 млн человек. Рост пассажиропотока связывают с началом сезона летних отпусков и школьных каникул.

граница ГПСУ очереди на границе эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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