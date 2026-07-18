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Головна Новини дня Як уникнути черг: у ДПСУ порадили, коли найкраще перетинати кордон влітку

Як уникнути черг: у ДПСУ порадили, коли найкраще перетинати кордон влітку

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:01
Черги на кордоні — коли найкраще виїжджати з України влітку
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники рекомендують влітку планувати перетин кордону на ранкові або пізні вечірні години. Тоді навантаження на пункти пропуску є найменшими.  

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда в ефірі День.LIVE

Коли найкраще перетинати кордон влітку

Бурда сказала, що водіям легкових автомобілів варто також враховувати дні тижня під час планування поїздки. Зокрема, виїжджати з України найкраще у будні, тоді як повертатися — у вихідні, коли черги на кордоні зазвичай менші.

Вона також розповіла про сезонні особливості пасажиропотоку. За її словами, у червні переважала кількість громадян, які виїжджали з України. Водночас наприкінці місяця тенденція почала змінюватися.

"У липні пасажиропотік очікується приблизно 50 на 50, з можливою невеликою перевагою виїзду з України. А вже у серпні переважатиме в'їзд в Україну над виїздом", — зазначила речниця.

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У ДПСУ також нагадали, що правила перетину державного кордону залишаються незмінними. Перед поїздкою українцям рекомендують перевіряти актуальний перелік необхідних документів на офіційних інформаційних ресурсах прикордонної служби.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Інфраструктура перебуває в незадовільному стані та потребує модернізації.

Також в ДПСУ повідомляли, що у червні західний кордон України перетнули понад 2,6 млн людей. Зростання пасажиропотоку пов'язують із початком сезону літніх відпусток і шкільних канікул.

кордон ДПСУ черги на кордоні ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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