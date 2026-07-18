Черги на кордоні — коли найкраще виїжджати з України влітку

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники рекомендують влітку планувати перетин кордону на ранкові або пізні вечірні години. Тоді навантаження на пункти пропуску є найменшими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда в ефірі День.LIVE.

Коли найкраще перетинати кордон влітку

Бурда сказала, що водіям легкових автомобілів варто також враховувати дні тижня під час планування поїздки. Зокрема, виїжджати з України найкраще у будні, тоді як повертатися — у вихідні, коли черги на кордоні зазвичай менші.

Вона також розповіла про сезонні особливості пасажиропотоку. За її словами, у червні переважала кількість громадян, які виїжджали з України. Водночас наприкінці місяця тенденція почала змінюватися.

"У липні пасажиропотік очікується приблизно 50 на 50, з можливою невеликою перевагою виїзду з України. А вже у серпні переважатиме в'їзд в Україну над виїздом", — зазначила речниця.

Читайте також:

У ДПСУ також нагадали, що правила перетину державного кордону залишаються незмінними. Перед поїздкою українцям рекомендують перевіряти актуальний перелік необхідних документів на офіційних інформаційних ресурсах прикордонної служби.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Інфраструктура перебуває в незадовільному стані та потребує модернізації.

Також в ДПСУ повідомляли, що у червні західний кордон України перетнули понад 2,6 млн людей. Зростання пасажиропотоку пов'язують із початком сезону літніх відпусток і шкільних канікул.