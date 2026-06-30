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Головна Новини дня ДПСУ: понад 2,6 млн людей перетнули західний кордон України у червні

ДПСУ: понад 2,6 млн людей перетнули західний кордон України у червні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 18:13
У червні західний кордон України перетнули понад 2,6 млн людей: дані ДПСУ
Прикордонник на кордоні. Фото: ДПСУ

Упродовж червня пункти пропуску на західному кордоні України перетнули понад 2,6 млн громадян та більш як 540 тисяч транспортних засобів. Зростання пасажиропотоку пов'язують із початком сезону літніх відпусток і шкільних канікул.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

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Яка ситуація на західному кордоні

За словами речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, протягом більшої частини червня кількість громадян, які виїжджали з України, переважала над кількістю тих, хто в'їжджав. Водночас наприкінці місяця тенденція змінилася — охочих повернутися в Україну стало більше, ніж тих, хто залишав країну.

У Державній прикордонній службі прогнозують, що в липні співвідношення в'їзду та виїзду через західний кордон буде приблизно однаковим — близько 50 на 50. У серпні ж очікується перевага в'їзду громадян до України.

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Найбільше навантаження наразі спостерігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Менш завантаженими залишаються "Угринів", "Грушів" і "Рава-Руська".

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Для тих, хто хоче швидше перетнути державний кордон, прикордонники рекомендують обирати пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі", де наразі фіксується найменший пасажиропотік.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, на кордоні фіксують зростання виїздів з України. У будні дні кордон у середньому перетинають 115–120 тисяч осіб, а у вихідні цей показник збільшується.

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Також у Держприкрдонслужбі розповіли, що кожного дня близько 100 українцям відмовляють у виїзді за кордон. Здебільшого йдеться про чоловіків, які не підпадають під умови виїзду з України. 

кордон ДПСУ пасажири
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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