Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До 150 тисяч людей на добу: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

До 150 тисяч людей на добу: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 20:36
Кордон України: Демченко назвав кількість перетинів за добу
Працівник ДПСУ на кордоні. Ілюстративне фото: пресслужба ДПСУ

Пасажиропотік через державний кордон України залишається високим і у вихідні сягає близько 150 тисяч осіб на добу. У будні кордон перетинають у середньому близько 130 тисяч людей.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко розповів про ситуацію на кордоні України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що пасажиропотік через державний кордон залишається стабільно високим.

За його словами, у робочі дні кордон перетинають близько 130 тисяч осіб на добу, а у вихідні кількість мандрівників зростає приблизно до 150 тисяч.

Демченко зазначив, що протягом тижня спостерігається невелика перевага виїзду з України, однак у вихідні ситуація змінюється — більше громадян повертаються додому.

Читайте також:

Найменше навантаження на пункти пропуску зазвичай припадає на ранкові години у будні. Водночас після обіду та у вихідні черги можуть суттєво збільшуватися.

Речник ДПСУ рекомендував перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску. Найбільші черги традиційно спостерігаються на кордоні з Польщею, зокрема в пунктах "Устилуг", "Краківець" та "Шегині".

Новини.LIVE писали, що у Державній прикордонній службі радять подорожнім влітку обирати для перетину кордону ранковий час або пізній вечір. Саме в ці періоди завантаженість пунктів пропуску зазвичай найнижча.

Новини.LIVE інформували, що українські прикордонники посилюють оборону на північному напрямку через потенційну загрозу з території Білорусі. Військові облаштовують укріплення та створюють спеціальну "кілзону" для ураження противника у разі спроби наступу.

кордон ДПСУ черги на кордоні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації