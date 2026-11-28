Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, осадков в большинстве регионов не прогнозируется. При этом в стране сохранится морозная погода, а в отдельных областях возможны гололед, туман и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 29 ноября

По прогнозу синоптиков, небольшой снег и дождь местами возможны только в Крыму. В Карпатах в ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман.

Прогноз погоды на 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах большинства западных и центральных областей местами образуется гололед. Преобладать будет северо-восточный ветер, его скорость составит 5–12 м/с. На юге страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с.

Ночью температура воздуха составит -4...-9 °C, днём — 0...-5 °C. В Закарпатье и на крайнем юге страны ожидается +1...+3 °C. В Карпатах будет холоднее: ночью -10...-15 °C, а днём -3...-8 °C.

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Предупреждение об опасных погодных явлениях

Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности — желтый — из-за сильного ветра в южной части страны. Предупреждение будет действовать 29 и 30 ноября.

Предупреждение об опасных погодных явлениях. Фото: Укргидрометцентр

В этот период порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с. Такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, по предварительным прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в декабре ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее интенсивные возмущения прогнозируются на 24–25 декабря.

Ранее климатолог Вера Балабух отмечала, что при плюсовой температуре устойчивый снежный покров в Украине маловероятен. Даже если осадков будет много, снег будет быстро таять. В то же время колебания температуры близкие к нулю могут вызывать гололед, налипание мокрого снега и ледяной дождь.