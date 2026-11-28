Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 29 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, опадів у більшості регіонів не прогнозують. Водночас у країні збережеться морозна погода, а в окремих областях можливі ожеледиця, туман і сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода 29 листопада

За прогнозом синоптиків, невеликий сніг та дощ місцями можливі лише у Криму. У Карпатах у нічні та ранкові години подекуди спостерігатиметься туман.

Прогноз погоди на 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах більшості західних і центральних областей місцями утвориться ожеледиця. Вітер переважатиме північно-східний, його швидкість становитиме 5–12 м/с. На півдні країни пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а в Криму та на Приазов'ї — до 22 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -4...-9 °C, вдень — 0...-5 °C. На Закарпатті та крайньому півдні країни очікують +1...+3 °C. У Карпатах буде холодніше: вночі -10...-15 °C, а вдень -3...-8 °C.

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Попередження про небезпечні погодні явища

Український гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності — жовтий — через сильний вітер у південній частині країни. Попередження діятиме упродовж 29 та 30 листопада.

Попередження про небезпечні погодні явища. Фото: Укргідрометцентр

У цей період пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а в Криму та на Приазов'ї — до 22 м/с. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, за попередніми прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у грудні очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найбільш інтенсивні збурення прогнозують на 24–25 грудня.

Раніше кліматологиня Віра Балабух зазначала, що за плюсової температури стійкий сніговий покрив в Україні малоймовірний. Навіть якщо опадів буде багато, сніг швидко танутиме. Водночас коливання температури біля нуля можуть спричиняти ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ.