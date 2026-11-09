Энергетики восстанавливают электросеть. Фото: УНИАН

Российская армия в очередной раз обстреляла критически важную инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего было повреждено важное энергооборудование. Сообщается о масштабных отключениях электроэнергии в Днепре и Каменском.

Об этом сообщила ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Масштабные отключения света в Днепропетровской области

Представители ДТЭК сообщили в социальных сетях, что российские войска в результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру повредили важное энергооборудование Днепропетровской области.

Обстрел привел к массовым отключениям электроэнергии в регионе.

"Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также было обесточено критически важная инфраструктура", — говорится в источнике.

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По словам ДТЭК, в настоящее время специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему и восстановить электроснабжение потребителей.

Сообщение ДТЭК. Скриншот: Telegram

Мы писали, что Министерство энергетики Украины сообщило, что Россия за короткий промежуток времени нанесла целых 78 ударов по энергетической инфраструктуре страны. По словам Артема Некрасова, ремонтные работы ведутся, но их затрудняет постоянная угроза обстрелов со стороны РФ.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в областях Украины ведется ликвидация последствий российских ударов по энергетике. Самая сложная ситуация в столице: в городе продолжаются отключения света и воды, глава государства назвал это "серьезными вызовами".