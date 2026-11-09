Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Днепропетровская область частично осталась без электричества после атаки РФ

Днепропетровская область частично осталась без электричества после атаки РФ

Ua ru
9 ноября 2026 21:19
Атака РФ на Днепропетровскую область: массовые отключения электричества УНИАН
Энергетики восстанавливают электросеть. Фото: УНИАН

Российская армия в очередной раз обстреляла критически важную инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего было повреждено важное энергооборудование. Сообщается о масштабных отключениях электроэнергии в Днепре и Каменском.

Об этом сообщила ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Реклама

Масштабные отключения света в Днепропетровской области

Представители ДТЭК сообщили в социальных сетях, что российские войска в результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру повредили важное энергооборудование Днепропетровской области.

Обстрел привел к массовым отключениям электроэнергии в регионе.

"Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также было обесточено критически важная инфраструктура", — говорится в источнике.

Читайте также:

По словам ДТЭК, в настоящее время специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему и восстановить электроснабжение потребителей.

Дніпропетровщина частково знеструмлена після атаки РФ - фото 1
Сообщение ДТЭК. Скриншот: Telegram

Мы писали, что Министерство энергетики Украины сообщило, что Россия за короткий промежуток времени нанесла целых 78 ударов по энергетической инфраструктуре страны. По словам Артема Некрасова, ремонтные работы ведутся, но их затрудняет постоянная угроза обстрелов со стороны РФ.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в областях Украины ведется ликвидация последствий российских ударов по энергетике. Самая сложная ситуация в столице: в городе продолжаются отключения света и воды, глава государства назвал это "серьезными вызовами".

Днепр Днепропетровская область сфера энергетики ДТЭК отключения света
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации