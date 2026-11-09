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Дніпропетровщина частково знеструмлена після атаки РФ

Ua ru
9 листопада 2026 21:19
Атака РФ на Дніпропетровщину: масові відключення світла УНІАН
Енергетики відновлюють електромережу. Фото: УНІАН

Російська армія вкотре обстріляла критичну інфраструктуру Дніпропетровщини, пошкоджено важливе енергообладнання. Повідомляється про масштабні відключення електроенергії в Дніпрі та Кам’янському.

Про це повідомила ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Масштабні відключення світла на Дніпропетровщині

Представники ДТЕК повідомили у соціальних мережах, що російські війська внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру пошкодили важливе енергообладнання Дніпропетровської області.

Обстріл спричинив масові відключення електроенергії в регіоні.

"Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру", — йдеться в джерелі.

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За словами ДТЕК, наразі фахівці роблять все можливе, щоб якнайскоріше усунути проблему та повернути світло споживачам.

Дніпропетровщина частково знеструмлена після атаки РФ - фото 1
Допис ДТЕК. Скриншот: Telegram

Ми писали, що Міністерство енергетики України повідомило, що Росія за короткий проміжок часу завдала аж 78 ударів по енергетичній інфраструктурі країни. За словами Артема Некрасова, ремонтні роботи проходять, але їх ускладнює постійна загроза обстрілів РФ.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі в областях України проходить ліквідація наслідків російських ударів по енергетиці. Найскладніша ситуація в столиці, у місті тривалі відключення світла та води, глава держави зазвав це "серйозними викликами".

Дніпро Дніпропетровська область сфера енергетики ДТЕК відключення світла
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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