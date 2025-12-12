Россия преувеличивает достижения своей армии — ISW

Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию по ситуации на фронте. Фото: Reuters

В последние недели российские чиновники делают громкие заявления о достижениях своих военных на фронте. Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что эти достижения преувеличены.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Реклама

Читайте также:

Россия преувеличивает достижения своей армии на фронте

Аналитики ISW информируют, что встреча Путина 11 декабря является частью схемы, когда чиновники России в течение последних нескольких недель преувеличивали заявленные победы на поле боя.

Как известно, диктатор Владимир Путин провел несколько встреч с российскими военными командирами в течение последних недель, чтобы ложно завысить заявления о продвижении России на различных участках линии фронта, включая Волчанское и Купянское направления в Харьковской области, Покровское направление в Донецкой области и Гуляйпольское направление на востоке Запорожской области.

"Эти чиновники делали преувеличенные заявления о продвижении на каждой встрече, а российские ультранационалистические военные блогеры отвергали многие из этих заявлений из-за преувеличения", — объясняют эксперты ISW.

А также добавляют, что Кремль пытается использовать эти заявления, чтобы изобразить российскую военную победу в Украине как неизбежную, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину и подтолкнул ее к капитуляции перед требованиями России.

"Ситуация на поле боя является серьезной на нескольких участках линии фронта, однако линии фронта еще далеки от коллапса. Российские войска не смогли обеспечить тактически значительных успехов на более чем нескольких участках поля боя одновременно. И есть несколько районов, где продвижение российских войск остается замедленным, в частности на юге Украины и на севере Сумской области", — объясняют в Институте изучения войны.

А также отмечают, что российские войска смогли достичь тактически значительных успехов на определенных участках линии фронта, в значительной степени благодаря многомесячным усилиям, направленным на достижение частичного эффекта воздушного перекрытия на этих участках и ослабление обороны Украины перед усилением наземных операций.

Недавно заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, как оккупантам удается продвигаться на поле боя, несмотря на огромные потери.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что вблизи Покровска продолжаются тяжелые бои.