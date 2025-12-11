Жорин объяснил, почему россияне продвигаются вперед несмотря на потери

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, как российским оккупантам удается продвигаться на фронте несмотря на значительные потери. По его словам, россияне пытаются игнорировать это.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.

Жорин о продвижении россиян и их потерях

Максим Жорин объяснил, что российские военные пытаются игнорировать огромные потери и продвигаться вперед.

По его словам, эти два тезиса (россияне несут огромные потери и россияне существенно продвигаются), которые часто звучат в публичном пространстве, на самом деле не противоречат друг другу.

Военный отметил, что технологичность украинских сил — прежде всего массовое применение дронов — позволяет наносить противнику серьезные потери на всех направлениях. Ударам подвергается не только передний край, но и логистика и глубокие тыловые маршруты.

"Но параллельно с этим пытается игнорировать противник эти потери, пытается продолжать насыщать свои подразделения, перебрасывать их, и задачу продвижения любой ценой со своих подразделений он не снимает.

Именно поэтому сегодня мы в основном видим такую тактику, как более быстрое, более глубокое проникновение пехотой противника, при этом даже пытаясь не вступать в контакт с нашими позициями. То есть противник сегодня в основном пытается пробежать между нашими позициями вглубь и там закрепляться и ожидать подкрепления.", — объяснил Жорин.

