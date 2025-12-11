Жорін пояснив, чому росіяни просуваються вперед попри величезні втрати

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, як російським окупантам вдається просуватися на фронті попри значні втрати. За його словами, росіяни намагаються ігнорувати це.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE.

Жорін про просування росіян та їхні втрати

Максим Жорін пояснив, що російські військові намагаються ігнорувати величезні втрати та просуватися вперед.

За його словами, ці дві тези (росіяни зазнають величезних втрат та росіяни суттєво просуваються), які часто звучать у публічному просторі, насправді не суперечать одна одній.

Військовий зазначив, що технологічність українських сил — насамперед масове застосування дронів — дозволяє завдавати противнику серйозних втрат на всіх напрямках. Ударів зазнає не лише передній край, а й логістика та глибокі тилові маршрути.

"Але паралельно з цим намагається ігнорувати противник ці втрати, намагається продовжувати насичувати свої підрозділи, перекидати їх, і задачу просування за будь-яку ціну зі своїх підрозділів він не знімає.

Саме тому сьогодні ми здебільшого бачимо таку тактику, як швидше, глибше проникнення піхотою противника, при цьому навіть намагаючись не вступати в контакт з нашими позиціями. Тобто противник сьогодні здебільшого намагається пробігти між нашими позиціями вглибину і там закріплюватися й очікувати на підкріплення.", — пояснив Жорін.

