Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жорін пояснив, як росіянам вдається просуватися попри втрати

Жорін пояснив, як росіянам вдається просуватися попри втрати

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:31
Жорін пояснив, чому росіяни просуваються вперед попри величезні втрати
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, як російським окупантам вдається просуватися на фронті попри значні втрати. За його словами, росіяни намагаються ігнорувати це.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Жорін про просування росіян та їхні втрати

Максим Жорін пояснив, що російські військові намагаються ігнорувати величезні втрати та просуватися вперед.

За його словами, ці дві тези (росіяни зазнають величезних втрат та росіяни суттєво просуваються), які часто звучать у публічному просторі, насправді не суперечать одна одній.

Військовий зазначив, що технологічність українських сил — насамперед масове застосування дронів — дозволяє завдавати противнику серйозних втрат на всіх напрямках. Ударів зазнає не лише передній край, а й логістика та глибокі тилові маршрути.

"Але паралельно з цим намагається ігнорувати противник ці втрати, намагається продовжувати насичувати свої підрозділи, перекидати їх, і задачу просування за будь-яку ціну зі своїх підрозділів він не знімає.

Саме тому сьогодні ми здебільшого бачимо таку тактику, як швидше, глибше проникнення піхотою противника, при цьому навіть намагаючись не вступати в контакт з нашими позиціями. Тобто противник сьогодні здебільшого намагається пробігти між нашими позиціями вглибину і там закріплюватися й очікувати на підкріплення.", — пояснив Жорін.

Нещодавно Жорін розповів про тактику російських військ на основних ділянках фронту.

Раніше Жорін пояснив, які існують проблеми з мобілізацією в України та що потрібно змінювати.

ЗСУ росіяни війна в Україні Максим Жорін ситуація на фронті втрати окупантів
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації