Головна Новини дня Для чого РФ перебільшує свої досягнення на фронті — аналіз ISW

Для чого РФ перебільшує свої досягнення на фронті — аналіз ISW

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 09:06
Росія перебільшує досягнення свої армії — ISW
Президент Росії Володимир Путін проводить відеоконференцію щодо ситуації на фронті. Фото: Reuters

Останніми тижнями російські високопосадовці роблять гучні заяви щодо досягнень своїх військових на фронті. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ці досягнення перебільшені.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW)

Росія перебільшує досягнення своєї армії на фронті 

Аналітики ISW інформують, що зустріч Путіна 11 грудня є частиною схеми, коли високопосадовці Росії протягом останніх кількох тижнів перебільшували заявлені перемоги на полі бою.

Як відомо, диктатор Володимир Путін провів кілька зустрічей з російськими військовими командирами протягом останніх тижнів, щоб хибно завищити заяви про просування Росії на різних ділянках лінії фронту, включаючи Вовчанський та Куп'янський напрямки в Харківській області, Покровський напрямок у Донецькій області та Гуляйпільський напрямок на сході Запорізької області.

"Ці посадовці робили перебільшені заяви про просування на кожній зустрічі, а російські ультранаціоналістичні військові блогери відкидали багато з цих заяв через перебільшення", — пояснюють експерти ISW.

А також додають, що Кремль намагається використати ці заяви, щоб зобразити російську воєнну перемогу в Україні як неминучу, щоб Захід припинив підтримувати Україну та підштовхнув її до капітуляції перед вимогами Росії.

"Ситуація на полі бою є серйозною на кількох ділянках лінії фронту, проте лінії фронту ще далекі від колапсу. Російські війська не змогли забезпечити тактично значних успіхів на більш ніж кількох ділянках поля бою одночасно. І є кілька районів, де просування російських військ залишається уповільненим, зокрема на півдні України та на півночі Сумської області", — пояснюють в Інституті вивчення війни.

А також зауважують, що російські війська змогли досягти тактично значних успіхів на певних ділянках лінії фронту, значною мірою завдяки багатомісячним зусиллям, спрямованим на досягнення часткового ефекту повітряного перекриття на цих ділянках та послаблення оборони України перед посиленням наземних операцій.

Нещодавно заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, як окупантам вдається просуватися на полі бою попри величезні втрати.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що поблизу Покровська тривають важкі бої.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
