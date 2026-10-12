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Главная Новости дня Дизель удерживается на уровне свыше 100 грн: цены на топливо в Украине

Дизель удерживается на уровне свыше 100 грн: цены на топливо в Украине

Ua ru
12 октября 2026 14:00
Цены на топливо в Украине 12 октября: сколько стоят бензин, дизель и газ
Автомобиль на АЗС. Фото: УНИАН

Цены на топливо в Украине по состоянию на понедельник, 12 октября, по-прежнему остаются высокими. Самым дорогим остается дизельное топливо, а самым дешевым — автомобильный газ. При этом цены на бензин А-95 не изменились.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Украине 12 октября.

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Стоимость топлива в Украине 12 октября

Самая низкая цена на обычный бензин А-95 — на уровне 88,90 грн/л — зафиксирована на АЗК Укрнафта и UPG. Дороже всего этот вид топлива стоит на SOCAR95,90 грн/л, то есть на 7 грн больше за литр.

Аналогичная ситуация и с автогазом. Самую выгодную цену предлагает Укрнафта — 44,90 грн/л, тогда как на WOG и SOCAR он стоит 48,90 грн/л. На UPG газ продают по 45,90 грн/л, а на ОККО — по 47,90 грн/л.

Среди стандартных видов дизельного топлива самые низкие цены указаны на Укрнафте и UPG. На ОККО и WOG дизель Евро стоит 99,90 грн/л, а премиальные варианты стоят дороже. Самые высокие цены на дизель зафиксированы на SOCAR.

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ОККО:

  • Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • А-95 Евро — 92,90 грн/л;
  • ДП Pulls — 102,90 грн/л;
  • ДП Евро — 99,90 грн/л;
  • Газ — 47,90 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Mustang — 102,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Евро-5 — 99,90 грн/л;
  • Газ — 48,90 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.

SOCAR:

  • NANO 100 — 105,00 грн/л;
  • NANO 95 — 98,90 грн/л;
  • А-95 — 95,90 грн/л;
  • ДП NANO Extro — 105,00 грн/л;
  • Дизельное топливо NANO — 104,00 грн/л;
  • Газ — 48,90 грн.

Укрнафта:

  • 95 Energy — 91,90 грн/л;
  • А-95 — 88,90 грн/л;
  • А-92 — 86,90 грн/л;
  • ДП Energy — 99,90 грн/л;
  • ДП — 97,90 грн/л;
  • Газ — 44,90 грн/л.

UPG:

  • UPG 100 — 99,90 грн/л;
  • UPG 95 — 91,90 грн/л;
  • A-95 — 88,90 грн/л;
  • upgDIESEL — 99,90 грн/л;
  • ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;
  • Газ — 45,90 грн/л.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта топливного рынка, в течение сентября российские атаки привели к уничтожению четырех нефтебаз, принадлежащих крупным операторам топливного рынка, среди которых KLO и WOG. Он подчеркнул важность создания в Украине стратегического запаса топлива.

Ранее эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин сообщал, что, несмотря на отсутствие прогнозов о масштабном топливном кризисе в Украине, поставки топлива в Кривой Рог, Запорожье и Днепр остаются уязвимыми. Активность российских беспилотников создает дополнительные риски для перевозки нефтепродуктов и может привести к перебоям в логистике.

цены на топливо бензин Украина АЗС топливо дизель
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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