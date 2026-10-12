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Головна Новини дня Дизель утримує вартість понад 100 грн: ціни на пальне в Україні

Дизель утримує вартість понад 100 грн: ціни на пальне в Україні

Ua ru
12 жовтня 2026 14:00
Ціни на пальне в Україні 12 жовтня: скільки коштують бензин, дизель і газ
Автомобіль на АЗС. Фото: УНІАН

Ціни на пальне в Україні станом на понеділок, 12 жовтня, продовжують утримувати високу вартість. Найдорожчим залишається дизель, а найдешевшим — автомобільний газ. Водночас бензин А-95 залишився без змін.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Україні 12 жовтня.

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Вартість пального в Україні 12 жовтня

Найнижча ціна на звичайний бензин А-95 — на рівні 88,90 грн/л — зафіксована на АЗК Укрнафта та UPG. Найдорожче цей вид пального коштує на SOCAR95,90 грн/л, тобто на 7 грн більше за літр.

Схожа ситуація і з автогазом. Найвигіднішу ціну пропонує Укрнафта44,90 грн/л, тоді як на WOG і SOCAR він коштує 48,90 грн/л. На UPG газ продають за 45,90 грн/л, а на ОККО — за 47,90 грн/л.

Серед стандартних видів дизельного пального найнижчі ціни вказані на Укрнафті та UPG. На ОККО та WOG дизель Євро коштує 99,90 грн/л, а преміальні варіанти дорожчі. Найвищі ціни на дизель зафіксовані на SOCAR.

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ОККО:

  • Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • А-95 Євро — 92,90 грн/л;
  • ДП Pulls — 102,90 грн/л;
  • ДП Євро — 99,90 грн/л;
  • Газ — 47,90 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
  • Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
  • ДП Mustang — 102,90 грн/л;
  • ДП Євро-5 — 99,90 грн/л;
  • Газ — 48,90 грн/л;
  • AdBlue — 59,90 грн/л.

SOCAR:

  • NANO 100 — 105,00 грн/л;
  • NANO 95 — 98,90 грн/л;
  • А-95 — 95,90 грн/л;
  • ДП NANO Extro —105,00 грн/л;
  • ДП NANO — 104,00 грн/л;
  • Газ — 48,90 грн.

Укрнафта:

  • 95 Energy — 91,90 грн/л;
  • А-95 — 88,90 грн/л;
  • А-92 — 86,90 грн/л;
  • ДП Energy — 99,90 грн/л;
  • ДП — 97,90 грн/л;
  • Газ — 44,90 грн/л.

UPG:

  • UPG 100 — 99,90 грн/л;
  • UPG 95 — 91,90 грн/л;
  • A-95 — 88,90 грн/л;
  • upgDIESEL — 99,90 грн/л;
  • ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;
  • Газ — 45,90 грн/л.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта паливного ринку, упродовж вересня російські атаки призвели до знищення чотирьох нафтобаз, що належать великим операторам паливного ринку, серед яких KLO та WOG. Він наголосив на важливості створення в Україні стратегічного резерву пального.

Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що попри відсутність прогнозів щодо масштабної паливної кризи в Україні, постачання пального до Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра залишається вразливим. Активність російських безпілотників створює додаткові ризики для перевезення нафтопродуктів і може призвести до перебоїв у логістиці. 

ціни на паливо бензин Україна АЗС паливо дизель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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