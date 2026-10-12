Ціни на пальне в Україні 12 жовтня: скільки коштують бензин, дизель і газ

Дизель утримує вартість понад 100 грн: ціни на пальне в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на понеділок, 12 жовтня, продовжують утримувати високу вартість. Найдорожчим залишається дизель, а найдешевшим — автомобільний газ. Водночас бензин А-95 залишився без змін.
Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Україні 12 жовтня.
Вартість пального в Україні 12 жовтня
Найнижча ціна на звичайний бензин А-95 — на рівні 88,90 грн/л — зафіксована на АЗК Укрнафта та UPG. Найдорожче цей вид пального коштує на SOCAR — 95,90 грн/л, тобто на 7 грн більше за літр.
Схожа ситуація і з автогазом. Найвигіднішу ціну пропонує Укрнафта — 44,90 грн/л, тоді як на WOG і SOCAR він коштує 48,90 грн/л. На UPG газ продають за 45,90 грн/л, а на ОККО — за 47,90 грн/л.
Серед стандартних видів дизельного пального найнижчі ціни вказані на Укрнафті та UPG. На ОККО та WOG дизель Євро коштує 99,90 грн/л, а преміальні варіанти дорожчі. Найвищі ціни на дизель зафіксовані на SOCAR.
ОККО:
- Pulls 100 — 102,90 грн/л;
- Pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А-95 Євро — 92,90 грн/л;
- ДП Pulls — 102,90 грн/л;
- ДП Євро — 99,90 грн/л;
- Газ — 47,90 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
WOG:
- Бензин 100 — 102,90 грн/л;
- Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
- Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
- ДП Mustang — 102,90 грн/л;
- ДП Євро-5 — 99,90 грн/л;
- Газ — 48,90 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 105,00 грн/л;
- NANO 95 — 98,90 грн/л;
- А-95 — 95,90 грн/л;
- ДП NANO Extro —105,00 грн/л;
- ДП NANO — 104,00 грн/л;
- Газ — 48,90 грн.
Укрнафта:
- 95 Energy — 91,90 грн/л;
- А-95 — 88,90 грн/л;
- А-92 — 86,90 грн/л;
- ДП Energy — 99,90 грн/л;
- ДП — 97,90 грн/л;
- Газ — 44,90 грн/л.
UPG:
- UPG 100 — 99,90 грн/л;
- UPG 95 — 91,90 грн/л;
- A-95 — 88,90 грн/л;
- upgDIESEL — 99,90 грн/л;
- ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;
- Газ — 45,90 грн/л.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта паливного ринку, упродовж вересня російські атаки призвели до знищення чотирьох нафтобаз, що належать великим операторам паливного ринку, серед яких KLO та WOG. Він наголосив на важливості створення в Україні стратегічного резерву пального.
Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що попри відсутність прогнозів щодо масштабної паливної кризи в Україні, постачання пального до Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра залишається вразливим. Активність російських безпілотників створює додаткові ризики для перевезення нафтопродуктів і може призвести до перебоїв у логістиці.