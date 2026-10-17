Дизельное соглашение Трампа и Путина: реакция США и последствия для Украины

Украинский солдат стоит на страже рядом с флагами США и Украины

Прошла неделя с того момента, как президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили соглашение о дизельном топливе, которое ослабляет санкции и обеспечивает выход российского дизельного топлива на европейский и американский рынки до апреля 2027 года. Соглашение, заключенное после телефонного разговора, вызвало немало реакций в Вашингтоне, а также опасения по поводу возврата отношений Киева и Вашингтона к состоянию, существовавшему в феврале 2025 года.

Об этом из Вашингтона рассказывает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Телефонный разговор, дизельное соглашение и хронология недели

Через неделю после 9 октября отношения Киева и Вашингтона опустились до самой низкой отметки как минимум с февраля 2025 года. Когда 9 октября украинская делегация прибыла на консультации с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после чего объявил о дизельном соглашении, которое должно ослабить санкции и вывести на мировой рынок российский дизель, за счёт чего российская военная машина будет усиливать бомбардировки украинских городов.

На следующий день украинская журналистка в Белом доме Татьяна Козырева спросила президента Трампа, есть ли у него послание для украинцев, страдающих от российских ударов. На вопрос президент США ответил:

"Что ж, я с вами согласен. И знаете, что я предлагаю? Предлагаю им избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение. Ведь Зеленский мог заключить много соглашений, но по какой-то причине он этого никогда не делает. Если бы президентом был я, этой войны вообще бы не было. Украина не потеряла бы 30 % своей территории, у вас погибло более миллиона человек. … Я думаю, Украине пора избрать нового президента".

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Далее Трамп объявил "энергетическое перемирие" "с немедленным вступлением в силу". Зеленский узнал о нём из поста и согласился. Однако не прошло и часа после объявленного перемирия, как Россия начала атаки на украинские города, в частности на ТЭЦ-5 в Харькове.

Позже Киев и союзники получают сообщение об угрозе приостановить обмен разведданными и механизм PURL, если удары по НПЗ продолжатся. В Вашингтоне уверяют, что обмен разведданными продолжается и никто его не отменял. Однако уже утром 14 октября появляется информация о том, что ночью произошло ограничение скорости Starshield (военный Starlink) до примерно 160 км/ч, что сорвало ряд боевых миссий.

Администрация Трампа заявляет, что не знает о таких решениях, перекладывая ответственность на Илона Маска, чья компания поставляет Украине военные системы Starlink. Однако Маск, в свою очередь, уверяет: "Решения об ограничениях принимают военные США и президент". Со ссылкой на источники издание Reuters пишет, что Пентагон получил указание "сверху", которое якобы поступило из Белого дома, чтобы замедлить работу Starshield для украинских военных.

Издание The Telegraph , ссылаясь на четыре источника, сообщает, что Илон Маск был инициатором ограничения Starlink для украинских военных. Источники издания утверждают, что Маск обратился к Дональду Трампу с предложением ограничить работу Starlink, что затрудняло оборону Украины от российских реактивных "шахедов". Трамп якобы согласился с предложением Маска, после чего Пентагон замедлил работу Starshield — военной версии Starlink. При этом Маск публично дистанцировался от этого решения, написав в X, что не имеет влияния на работу Starshield.

Пока в Вашингтоне шли политические баталии, Украина в течение 12–13 октября не наносила ударов по российским НПЗ, в то время как Россия атаковала энергообъекты. Следующие два дня были отмечены массированными ударами РФ по украинской энергетике: без света оставались не менее 600 тыс. человек, были атакованы все ТЭЦ Киева.

На фоне этого в интервью изданию Newsmax Трамп заявил, что с Путиным договориться легче, чем с Зеленским

"Просил, просил. Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело… Думаю, если они в конце концов собираются заключить какое-то соглашение, то не сделают этого с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет. Нет, я не являюсь большим сторонником Зеленского. Они разрушили страну", — сказал Трамп.

Конгресс и Сенат: реакция на соглашение Трампа и Путина

В Конгрессе США реакция на дизельное соглашение не заставила себя ждать. Конгрессмен-республиканец и постоянный сторонник Украины в американском Конгрессе Брайан Фицпатрик уже 10 октября заявил о намерении добиться голосования в Палате представителей США по законопроекту, который должен заблокировать закупки российской нефти. Эта инициатива была направлена против договоренности президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Фитцпатрик, представляющий Пенсильванию и являющийся сопредседателем парламентской группы по поддержке Украины, заявил, что внесет законопроект под названием "Акт Рональда Рейгана о мире через силу" (Ronald Reagan Peace Through Strength Act), который должен запретить поставки и закупки российского дизельного топлива. Однако для того, чтобы голосование по этому законопроекту состоялось, с процедурной точки зрения необходимо подать

discharge petition, которая позволяет обойти руководство Палаты представителей, если соответствующее обращение подпишут не менее 218 конгрессменов. Однако до выборов 3 ноября голосование не состоится.

Сенаторы, в свою очередь, также написали открытое письмо Дональду Трампу с требованием отменить дизельное соглашение с Россией. Письмо подписали 12 сенаторов — по шесть от Демократической и Республиканской партий. В двухпартийном обращении к Трампу сенаторы предупреждают, что заключенное соглашение не будет способствовать достижению справедливых целей и не принесет пользы американцам:

"Оно лишь дает Путину дополнительные ресурсы для финансирования его военной машины и позволяет России продолжать жестокие атаки на украинских мирных жителей. Предоставление Москве возможности беспрепятственно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам национальной безопасности США и является предательством украинского народа, который продолжает защищаться от жестокой войны Путина. Это соглашение — подарок нашему противнику и предательство наших союзников. Его необходимо отменить. На протяжении десятилетий Америка была поборником свободы в борьбе с тиранией, а президенты США олицетворяли сопротивление нашей страны тиранам. Путин — тиран. Выйдите из этого соглашения и воспользуйтесь полномочиями, предусмотренными законом Линдси Грэма. Сохраните наше наследие и выполняйте долг Америки как лидера свободного мира", — говорится в письме.

Украинско-американская громада в США вышла на акцию протеста. На Таймс-сквер в Нью-Йорке сторонники Украины провели акцию против ослабления санкций в отношении России и привлекли внимание прохожих к военным преступлениям Кремля. Участники подчеркнули, насколько важны для украинцев договоренности со страной-агрессором. Сторонники Украины собрались на одной из самых известных площадей Нью-Йорка — Таймс-сквер — чтобы выразить протест против ослабления ограничений в отношении России. Целью акции было привлечь внимание международного сообщества к последствиям российской агрессии и военным преступлениям, совершенным Кремлем. В ближайшие выходные акции также планируются и в других городах Америки.

Посольство в Вашингтоне: дипломатия без конфронтации

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в интервью Newsmax подчеркнул, что Киев готов к любому формату прекращения огня — "энергетическому, в Черном море или полному". По его словам, президент Зеленский сразу отреагировал на объявленное Трампом энергетическое перемирие, но ответ России — новые удары по энергетике, после которых 600 тысяч украинцев остались без света.

Дипломат поблагодарил Трампа и его команду за вовлеченность и поддержку и подчеркнул неизменную готовность Киева сесть за стол переговоров с Москвой при посредничестве США:

"Мы готовы встретиться с Путиным, президентом Трампом и нашими партнерами, сесть за стол и обсудить все обязательства и то, на что на самом деле готова Россия. Мы готовы к этому на уровне лидеров и на уровне наших команд. Однако ответа от российской стороны нет. Мы благодарны президенту Трампу за его участие и поддержку Украины в этой войне и искренне ценим работу его команды. Все, чего мы хотим, — чтобы Путин наконец сел с нами за стол переговоров и договорился о справедливом и прочном мире, таком, который Россия никогда не нарушит".

Отдельно Сеник прокомментировал ограничения для Starshield. Эта технология, пояснил он, имеет решающее значение для перехвата российских реактивных дронов, которые атакуют украинцев и энергосистему, поэтому любое снижение скорости ослабляет противовоздушную оборону.

"На сегодняшний день мы все еще ждем официального ответа Пентагона и SpaceX на наш запрос о том, восстановлен ли сервис полностью. Могу сказать, что сейчас скорость лучше, чем два дня назад, но колебания по-прежнему присутствуют. Мы ждем разъяснений от Пентагона и SpaceX о том, решена ли проблема и восстановлен ли сервис, чтобы мы могли и дальше защищать наших людей и не давать России совершать военные преступления", — сказал в интервью Newsmax Денис Сеник.

Вывод

Сделка с дизельным топливом формально является временным исключением из санкций: лицензия Минфина США разрешает торговлю российским дизелем до 7 апреля 2027 года. Обещанные объемы, до 4,8 млн тонн, частично зависят от состояния российских НПЗ, и аналитики сомневаются в их влиянии на цены. В то же время соглашение стало политическим сигналом: Вашингтон ослабил давление на Москву, не получив от неё обязательств по поводу войны.

Ключевым фактором этого решения стали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября. Цены на дизельное топливо в США выросли после начала войны с Ираном и стали проблемой для республиканцев. Поэтому украинские удары по российским НПЗ, которые, по оценке МЭА, сократили производство дизельного топлива в России примерно на треть, заставили Белый дом рассматривать это как фактор роста цен для американцев.

Означает ли это разворот Вашингтона в сторону Москвы, пока сказать сложно. За неделю США ослабили санкции, объявили не подтвержденное Россией «энергетическое перемирие», а Трамп призвал Украину сменить президента. В то же время американский закон о запрете импорта российской нефти остается в силе. Белый дом отрицает прекращение обмена разведданными с Киевом, а соглашение критикуют представители обеих партий в Конгрессе. Пока что это скорее тактическое решение в преддверии выборов, чем смена курса. Станет ли оно чем-то большим, покажет период после выборов 3 ноября.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 октября Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По его словам, экспорт должен начаться с более чем 300 тысяч тонн топлива, а в дальнейшем объемы планируется увеличить, в то время как Минфин США объявил о временном ослаблении ограничений на российский дизель.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября 12 сенаторов США от Демократической и Республиканской партий обратились к Дональду Трампу с призывом отменить договоренности о продаже российского дизельного топлива и отказаться от Генеральной лицензии №135. Законодатели также призвали ужесточить ограничения в отношении России и подчеркнули, что экономические уступки Москве не должны происходить в ущерб суверенитету и безопасности Украины.