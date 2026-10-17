Дизельна угода Трампа і Путіна: реакція США та наслідки для України

Український солдат стоїть на варті поряд із прапорами США та України

Минув тиждень з моменту, коли президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін уклали дизельну угоду, яка послаблює санкції та виводить на європейський та американські ринки російське дизельне паливо до квітня 2027 року. Угода, яку уклали після телефонної розмови, спричинила чимало реакцій у Вашингтоні, а також побоювання про повернення відносин Києва та Вашингтона до лютого 2025-го року.

Про це з Вашингтона розповідає журналіст Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Телефонна розмова, дизельна угода та хронологія тижня

За тиждень після 9 жовтня відносини Києва і Вашингтона опустилися до найнижчої точки щонайменше з лютого 2025 року. Коли 9 жовтня українська делегація прибула на консультації із американськими переговорниками Віткоффом і Кушнером, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої оголосив про дизельну угоду, яка має послабити санкції та вивести на світовий ринок російський дизель, за рахунок чого російська воєнна машина збільшуватиме бомбардування українських міст.

Наступного дня українська журналістка у Білому Домі Тетяна Козирєва запитала президента Трампа чи має він меседж до українців, які потерпають від російських ударів. На питання президент США відповів:

"Що ж, я з вами згоден. І знаєте, що я пропоную? Пропоную їм обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. Адже Зеленський міг укласти багато угод, але з якоїсь причини він цього ніколи не робить. Якби президентом був я, цієї війни взагалі б не було. Україна б не втратила 30% своєї території, у вас загинуло понад мільйон людей. … Я думаю, Україні час обрати нового президента."

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Далі Трамп оголосив "енергетичне перемир'я" "з негайною дією". Зеленський дізнався про нього з допису і погодився. Однак не минуло і години після анонсованого перемир'я, як Росія почала атаки на українські міста, зокрема по ТЕЦ-5 у Харкові.

Пізніше, Київ та союзники отримують повідомлення про загорозу зупинити обмін розвіданими та механізм PURL, якщо удари по НПЗ триватимуть. У Вашингтоні запевняють, що обмін розвіданими триває і ніхто його не відміняв. Однак, вже зранку 14 жовтня з'являється інформація про те, що вночі відбувалось обмеження швидкості Starshield (військовий Starlink) до приблизно 160 км/год, що зірвало низку бойових місій.

Адміністрація Трампа каже, що не знає про такі рішення, переводячи стрілки до Ілона Маска, компанія якого постачає Україні військові Starlink. Однак, Маск своєю чергою запевняє: "рішення про обмеження ухвалюють військові США і президент". Із посиланням на джерела, видання Ройтерс пише, що Пентагон отримав вказівку "згори", яка нібито надійшла з Білого дому, щоб уповільнити роботу Starshield для українських військових.

Видання The Telegraph посилаючись на чотири джерела повідомляє, що Ілон Маск був ініціатором обмеження Starlink для українських військових. Джерела видання стверджують, що Маск звернувся до Дональда Трампа з пропозицією обмежити роботу Starlink, що ускладнювало оборону України від російських реактивних "шахедів". Трамп нібито погодився на пропозицію Маска, після чого Пентагон уповільнив роботу Starshield — військової версії Starlink. При цьому Маск публічно дистанціювався від цього рішення, написавши у Х, що не має впливу на роботу Starshield.

Поки у Вашингтоні точились політичні баталії, Україна потягом 12-13 жовтня не била по російських НПЗ, тим часом, як Росія атакувала енергообєкти. Наступні два дні були масовані удари РФ по українській енергетиці: без світла залишалося щонайменше 600 тис. людей, було атаковано всі ТЕЦ Києва.

На фоні цього, в інтервю виданню Newsmax Трамп заявив, що з Путіним домовитися легше, ніж із Зеленським

"Просив, просив. Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу… Думаю, якщо вони зрештою збираються укласти якусь угоду, то не зроблять цього з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Ні, я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували країну", — сказав Трамп.

Конгрес та Сенат: реакція на угоду Трампа і Путіна

У Конгресі США відповідь на дизельну угоду була швидкою. Конгресмен-республіканець та постійний прихильник України у американському конгресі Браян Фіцпатрік вже 10 жовтня заявив про намір домогтися голосування в Палаті представників США щодо законопроекту, який має заблокувати закупівлі російської нафти. Ця ініціатива була спрямована проти домовленості президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на американський і світовий ринки.

Фіцпатрік, який представляє Пенсильванію та є співголовою парламентської групи з підтримки України, заявив, що внесе законопроєкт під назвою "Акт Рональда Рейгана про мир через силу" (Ronald Reagan Peace Through Strength Act), який має заборонити постачання та закупівлі російського дизелю. Однак, щоб голосування за цей законопроект відбулось, процедурно це треба зробити через

discharge petition, яка дозволяє обійти керівництво Палати представників, якщо відповідне звернення підпишуть щонайменше 218 конгресменів. Однак, до виборів 3 листопада, голосування не відбудеться.

Сенатори своєю чергою також написали відкритого листа Дональду Трампу з вимогою скасувати дизельну угоду з Росією. Листа підписали 12 сенаторів по шість з демократичної та республіканської партій. У двопартійному зверненні до Трампа, сенатори застерігають, що укладена угода не сприятиме досягненню справедливих цілей і не принесе користі американцям:

"Вона лише дає Путіну додаткові ресурси для фінансування його воєнної машини та дозволяє Росії продовжувати жорстокі атаки на українських цивільних. Надання Москві можливості безперешкодно продавати російське дизельне пальне на світових ринках шкодить інтересам національної безпеки США та є зрадою українського народу, який продовжує захищатися від жорстокої війни Путіна. Ця угода — подарунок нашому противнику та зрада наших союзників. Її необхідно скасувати. Протягом десятиліть Америка була прихильником свободи в боротьбі з тиранією, а президенти США уособлювали опір нашої країни тиранам. Путін — тиран. Вийдіть із цієї угоди та застосуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі Грема. Збережіть нашу спадщину та виконуйте обов’язок Америки як лідера вільного світу", – йдеться у листі.

Українсько-американська громада у США вийшла на акцію протесту. На Таймс-Сквері у Нью-Йорку прихильники України провели акцію проти послаблення санкцій щодо Росії та привернули увагу перехожих до воєнних злочинів Кремля. Учасники наголосили на ціні домовленостей із країною-агресором для українців. Прихильники України зібралися на одній із найвідоміших площ Нью-Йорка — Таймс-сквері, щоб висловити протест проти послаблення обмежень щодо Росії. Акція мала на меті привернути увагу міжнародної спільноти до наслідків російської агресії та воєнних злочинів, скоєних Кремлем. Найближчими вихідними акції також плануються і в інших містах Америки.

Посольство у Вашингтоні: дипломатія без конфронтації

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік в інтерв'ю Newsmax наголосив, що Київ готовий до будь-якого формату припинення вогню—"енергетичного, у Чорному морі чи повного". За його словами, президент Зеленський відреагував на оголошене Трампом енергетичне перемир'я одразу, але відповідь Росії — нові удари по енергетиці, після яких 600 тисяч українців залишилися без світла.

Дипломат подякував Трампу та його команді за залученість і підтримку і наголосив на стабільній готовності Києва сідати за стіл перемовин із Москвою за посередництва США:

"Ми готові зустрітися з Путіним, президентом Трампом і нашими партнерами, сісти за стіл і обговорити всі зобов'язання та те, на що насправді готова Росія. Ми готові до цього на рівні лідерів і на рівні наших команд. Проте відповіді від російської сторони немає. Ми вдячні президенту Трампу за його залученість і підтримку України в цій війні та щиро цінуємо роботу його команди. Усе, чого ми хочемо, — щоб Путін нарешті сів із нами за стіл і домовився про справедливий і тривалий мир, такий, який Росія ніколи не порушить."

Окремо Сенік прокоментував обмеження для Starshield. Ця технологія, пояснив він, критична для перехоплення російських реактивних дронів, які атакують українців і енергосистему, тож будь-яке зниження швидкості послаблює протиповітряну оборону.

"Станом на сьогодні ми досі чекаємо офіційної відповіді Пентагону та SpaceX на наш запит, чи сервіс відновлено повністю. Можу сказати, що зараз швидкість краща, ніж два дні тому, але коливання досі є. Ми чекаємо роз'яснень від Пентагону і SpaceX, чи проблему вирішено і чи сервіс відновлено, щоб ми могли й далі захищати наших людей і зупиняти Росію від скоєння воєнних злочинів", — сказав в інтерв'ю Newsmax Денис Сенік.

Висновок

Дизельна угода формально є тимчасовим санкційним винятком: ліцензія Мінфіну США дозволяє торгівлю російським дизелем до 7 квітня 2027 року. Обіцяні обсяги, до 4,8 млн тонн, частково залежать від стану російських НПЗ, і аналітики сумніваються в їхньому впливі на ціни. Водночас угода стала політичним сигналом: Вашингтон пом'якшив тиск на Москву, не отримавши від неї зобов'язань щодо війни.

Ключовим чинником цього рішення стали проміжні вибори до Конгресу 3 листопада. Ціни на дизель у США зросли після початку війни з Іраном і стали проблемою для республіканців. Тому українські удари по російських НПЗ, які, за оцінкою МЕА, скоротили виробництво дизелю в Росії приблизно на третину, а Білий дім почав розглядати це як чинник зростання цін для американців.

Чи означає це розворот Вашингтона в бік Москви, поки сказати складно. За тиждень США послабили санкції, оголосили не підтверджене Росією "енергетичне перемир'я", а Трамп закликав Україну змінити президента. Водночас американський закон про заборону імпорту російської нафти чинний. Білий дім заперечує припинення обміну розвідданими з Києвом, а угоду критикують представники обох партій у Конгресі. Наразі це радше тактичне рішення під виборчий календар, ніж зміна курсу. Чи стане воно чимось більшим, покаже період після виборів 3 листопада.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За його словами, експорт має розпочатися з понад 300 тисяч тонн пального, а надалі обсяги планують збільшити, тоді як Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення обмежень для російського дизеля.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня 12 сенаторів США від Демократичної та Республіканської партій звернулися до Дональда Трампа із закликом скасувати домовленості щодо продажу російського дизельного пального та відмовитися від Генеральної ліцензії №135. Законодавці також закликали посилити обмеження проти Росії та наголосили, що економічні поступки Москві не повинні відбуватися коштом суверенітету й безпеки України.