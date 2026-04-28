Дизель по 88,07 грн: цены на топливо в Украине снизились

По состоянию на 28 апреля 2026 года средние цены на топливо в Украине демонстрируют преимущественно незначительное снижение. Наибольшие колебания зафиксированы в сегментах бензина А-92 и дизельного топлива, хотя изменения остаются минимальными. В целом рынок топлива сохраняет стабильность с легким трендом к удешевлению.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Средние цены на топливо в Украине 28 апреля

Согласно обнародованным данным, бензин марки А-95 премиум удерживает стабильную позицию — его средняя цена составляет 76,28 грн за литр без изменений (0,00 грн; 0%). Это единственный вид топлива, который не продемонстрировал никакой динамики за последний период.

В то же время обычный бензин А-95 несколько подешевел — до 72,43 грн за литр, что на 0,03 грн меньше (-0,041%). Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте бензина А-92: его цена снизилась на 0,07 грн — до 67,24 грн за литр (-0,104%), что стало самым большим относительным снижением среди всех видов топлива.

Дизельное топливо также продемонстрировало небольшое удешевление — его средняя цена составляет 88,07 грн за литр, что на 0,07 грн меньше (-0,079%). Незначительное снижение зафиксировано и на автомобильный газ, который подешевел на 0,03 грн — до 48,84 грн за литр (-0,061%).

Таким образом, по состоянию на 28 апреля рынок топлива в Украине характеризуется умеренным снижением цен в большинстве сегментов, за исключением премиального бензина, который сохраняет стабильность. Динамика свидетельствует об осторожной корректировке стоимости без резких колебаний.

Средние цены на топливо на Киевщине 28 апреля

По состоянию на 28 апреля 2026 года средние цены на топливо в Киевской области остаются преимущественно стабильными. Большинство видов топлива не продемонстрировали никаких изменений, что свидетельствует о временном равновесии на региональном рынке. В то же время незначительное снижение зафиксировано только в сегменте автомобильного газа.

Согласно обнародованным данным, бензин марки А-95 премиум стоит в среднем 76,50 грн за литр и не изменился в цене (0,00 грн; 0%). Аналогичная ситуация наблюдается и для обычного бензина А-95, который удерживает уровень 72,34 грн за литр без каких-либо колебаний.

Бензин А-92 также остается стабильным — его средняя цена составляет 67,16 грн за литр, без изменений за отчетный период. Не зафиксировано изменений и в сегменте дизельного топлива, которое стоит 88,22 грн за литр.

Единственным видом топлива, где произошла корректировка, стал автомобильный газ: его средняя цена снизилась на 0,03 грн — до 48,38 грн за литр (-0,061%).

Таким образом, по состоянию на 28 апреля рынок топлива на Киевщине демонстрирует полную стабильность в большинстве сегментов, а незначительное удешевление автогаза не имеет существенного влияния на общую ценовую динамику.

Средние цены на топливо на Харьковщине 28 апреля

По состоянию на 28 апреля 2026 года средние цены на топливо в Харьковской области демонстрируют преимущественную стабильность, хотя в отдельных сегментах зафиксировано незначительное снижение. В целом рынок сохраняет относительное равновесие без резких колебаний стоимости.

Согласно обнародованным данным, бензин марки А-95 премиум стоит в среднем 76,43 грн за литр и не претерпел изменений за сутки (0,00 грн; 0%). Это свидетельствует о стабильном спросе и отсутствии краткосрочных факторов влияния на цену.

В то же время обычный бензин А-95 несколько подешевел — на 0,07 грн, до уровня 71,55 грн за литр (-0,100%). Хотя изменение минимальное, оно отражает легкую корректировку рынка.

Бензин А-92 остается полностью стабильным: его средняя стоимость составляет 67,13 грн за литр, без каких-либо изменений (0,00 грн; 0%).

Незначительное удешевление также наблюдается в сегменте дизельного топлива. Его цена снизилась на 0,07 грн и сейчас составляет 88,02 грн за литр (-0,081%).

Автомобильный газ также продемонстрировал снижение: минус 0,04 грн, до 48,45 грн за литр (-0,079%), что делает его единственным относительно доступным вариантом топлива с заметной динамикой к снижению.

Таким образом, по состоянию на 28 апреля рынок топлива на Харьковщине характеризуется общей стабильностью с незначительными корректировками вниз в нескольких категориях. Эти изменения не имеют существенного влияния на общую ценовую ситуацию, но могут быть сигналом постепенного выравнивания стоимости.

Средние цены на топливо на Львовщине 28 апреля

По состоянию на 28 апреля 2026 года средние цены на топливо во Львовской области остаются полностью стабильными без изменений во всех основных категориях. Рынок демонстрирует полное ценовое равновесие, что свидетельствует об отсутствии краткосрочных колебаний и влияния внешних факторов.

Согласно обнародованным данным, бензин марки А-95 премиум стоит в среднем 76,42 грн за литр и не изменился в цене (0,00 грн; 0%).

Аналогичная ситуация наблюдается и для бензина А-95, который удерживает уровень 72,45 грн за литр без каких-либо изменений (0,00 грн; 0%).

Бензин А-92 также демонстрирует полную стабильность — его средняя цена составляет 66,90 грн за литр, без изменений за отчетный период (0,00 грн; 0%).

Дизельное топливо остается на уровне 88,13 грн за литр, также без колебаний (0,00 грн; 0%), что подтверждает стабильность в этом сегменте.

Не зафиксировано изменений и на рынке автомобильного газа: его средняя стоимость составляет 49,13 грн за литр (0,00 грн; 0%).

Таким образом, по состоянию на 28 апреля рынок топлива на Львовщине демонстрирует полную стабильность во всех сегментах без исключения. Отсутствие даже минимальных колебаний может свидетельствовать о временной сбалансированности спроса и предложения в регионе.

Новини.LIVE информировали, что недавно Антимонопольный комитет Украины призвал крупные сети АЗС пересмотреть цены на топливо и формировать их в соответствии с рыночными изменениями. Компании имеют 10 дней, чтобы объяснить свои цены, опираясь на объективные экономические факторы.

Новини.LIVE ранее писали, что цены на топливо в Украине могли вырасти до более 100 грн за литр, но этого удалось избежать. Правительство объясняет, что приоритетом было обеспечить стабильные поставки топлива для армии, населения и агросектора. Также государство влияет на рынок через госкомпании и сотрудничество с операторами АЗС, чтобы избежать дефицита.