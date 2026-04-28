Дизель по 88,07 грн: ціни на пальне в Україні знизилися

Ціни на пальне у Дніпрі 28 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 28 квітня 2026 року середні ціни на пальне в Україні демонструють переважно незначне зниження. Найбільші коливання зафіксовано у сегментах бензину А-92 та дизельного пального, хоча зміни залишаються мінімальними. Загалом ринок пального зберігає стабільність із легким трендом до здешевлення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Середні ціни на пальне в Україні 28 квітня

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум утримує стабільну позицію — його середня ціна становить 76,28 грн за літр без змін (0,00 грн; 0%). Це єдиний вид пального, який не продемонстрував жодної динаміки за останній період.

Водночас звичайний бензин А-95 дещо подешевшав — до 72,43 грн за літр, що на 0,03 грн менше (-0,041%). Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті бензину А-92: його ціна знизилася на 0,07 грн — до 67,24 грн за літр (-0,104%), що стало найбільшим відносним зниженням серед усіх видів пального.

Дизельне пальне також продемонструвало невелике здешевлення — його середня ціна становить 88,07 грн за літр, що на 0,07 грн менше (-0,079%). Незначне зниження зафіксовано і на автомобільний газ, який подешевшав на 0,03 грн — до 48,84 грн за літр (-0,061%).

Таким чином, станом на 28 квітня ринок пального в Україні характеризується помірним зниженням цін у більшості сегментів, за винятком преміального бензину, який зберігає стабільність. Динаміка свідчить про обережне коригування вартості без різких коливань.

Середні ціни на пальне на Київщині 28 квітня

Станом на 28 квітня 2026 року середні ціни на пальне у Київській області залишаються переважно стабільними. Більшість видів пального не продемонстрували жодних змін, що свідчить про тимчасову рівновагу на регіональному ринку. Водночас незначне зниження зафіксовано лише у сегменті автомобільного газу.

Скриншот цін на пальне на Київщині/Мінфін

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум коштує в середньому 76,50 грн за літр і не змінився у ціні (0,00 грн; 0%). Аналогічна ситуація спостерігається і для звичайного бензину А-95, який утримує рівень 72,34 грн за літр без будь-яких коливань.

Бензин А-92 також залишається стабільним — його середня ціна становить 67,16 грн за літр, без змін за звітний період. Не зафіксовано змін і в сегменті дизельного пального, яке коштує 88,22 грн за літр.

Єдиним видом пального, де відбулося коригування, став автомобільний газ: його середня ціна знизилася на 0,03 грн — до 48,38 грн за літр (-0,061%).

Таким чином, станом на 28 квітня ринок пального на Київщині демонструє повну стабільність у більшості сегментів, а незначне здешевлення автогазу не має суттєвого впливу на загальну цінову динаміку.

Середні ціни на пальне на Харківщині 28 квітня

Станом на 28 квітня 2026 року середні ціни на пальне у Харківській області демонструють переважну стабільність, хоча в окремих сегментах зафіксовано незначне зниження. Загалом ринок зберігає відносну рівновагу без різких коливань вартості.

Скриншот цін на пальне на Харківщині/Мінфін

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум коштує в середньому 76,43 грн за літр і не зазнав змін за добу (0,00 грн; 0%). Це свідчить про стабільний попит і відсутність короткострокових факторів впливу на ціну.

Ціни на пальне у Харкові на АЗС "БРСМ-Нафта" 28 квітня. Фото: Новини.LIVE

Водночас звичайний бензин А-95 дещо подешевшав — на 0,07 грн, до рівня 71,55 грн за літр (-0,100%). Хоча зміна мінімальна, вона відображає легке коригування ринку.

Бензин А-92 залишається повністю стабільним: його середня вартість становить 67,13 грн за літр, без будь-яких змін (0,00 грн; 0%).

Вартість пального у Харкові на АЗС WOG 28 квітня. Фото: Новини.LIVE

Незначне здешевлення також спостерігається у сегменті дизельного пального. Його ціна знизилася на 0,07 грн і наразі складає 88,02 грн за літр (-0,081%).

Автомобільний газ також продемонстрував зниження: мінус 0,04 грн, до 48,45 грн за літр (-0,079%), що робить його єдиним відносно доступним варіантом пального з помітною динамікою до зниження.

Вартість пального на АЗС "ОВИС" у Харкові 28 квітня. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, станом на 28 квітня ринок пального на Харківщині характеризується загальною стабільністю з незначними коригуваннями вниз у кількох категоріях. Ці зміни не мають суттєвого впливу на загальну цінову ситуацію, але можуть бути сигналом поступового вирівнювання вартості.

Середні ціни на пальне на Львівщині 28 квітня

Станом на 28 квітня 2026 року середні ціни на пальне у Львівській області залишаються повністю стабільними без жодних змін у всіх основних категоріях. Ринок демонструє повну цінову рівновагу, що свідчить про відсутність короткострокових коливань і впливу зовнішніх факторів.

Скриншот цін на пальне на Львівщині/Мінфін

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум коштує в середньому 76,42 грн за літр і не змінився у ціні (0,00 грн; 0%).

Аналогічна ситуація спостерігається і для бензину А-95, який утримує рівень 72,45 грн за літр без будь-яких змін (0,00 грн; 0%).

Бензин А-92 також демонструє повну стабільність — його середня ціна становить 66,90 грн за літр, без змін за звітний період (0,00 грн; 0%).

Дизельне пальне залишається на рівні 88,13 грн за літр, також без жодних коливань (0,00 грн; 0%), що підтверджує стабільність у цьому сегменті.

Не зафіксовано змін і на ринку автомобільного газу: його середня вартість становить 49,13 грн за літр (0,00 грн; 0%).

Таким чином, станом на 28 квітня ринок пального на Львівщині демонструє повну стабільність у всіх сегментах без винятку. Відсутність навіть мінімальних коливань може свідчити про тимчасову збалансованість попиту та пропозиції в регіоні.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Антимонопольний комітет України закликав великі мережі АЗС переглянути ціни на пальне та формувати їх відповідно до ринкових змін. Компанії мають 10 днів, щоб пояснити свої ціни, спираючись на об’єктивні економічні фактори.

Новини.LIVE раніше писали, що ціни на пальне в Україні могли зрости до понад 100 грн за літр, але цього вдалося уникнути. Уряд пояснює, що пріоритетом було забезпечити стабільні постачання пального для армії, населення та агросектору. Також держава впливає на ринок через держкомпанії та співпрацю з операторами АЗС, щоб уникнути дефіциту.