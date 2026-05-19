Дизель по 86 грн: цены на топливо в Запорожье

Цены на топливо в Запорожье.

Цены на топливо в Запорожье по состоянию на 19 мая продолжают удерживать высокую стоимость. Самым дорогим до сих пор остается дизель. В то же время за бензин А-95 в среднем придется заплатить 73,31 грн, а за премиум — 78,92 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Запорожье 19 мая

По данным Минфина, средние цены на топливо в Запорожье следующие:

А-95+ — 78,92 грн;

А-95 — 73,31 грн;

А-92 — 63,30 грн;

ДТ — 86,86 грн;

Автогаз — 46,60 грн.

В то же время цены на АЗС могут отличаться. В частности, на ZaporozhOilGroup установлена следующая стоимость:

Автогаз — 46 грн;

А-95 — 63 грн;

А-95 Euro — 71 грн;

А-92 Euro — 60 грн;

ДТ — 86 грн.

Цены на АЗС ZaporozhOilGroup.

А на АЗС Euro5 придется заплатить так:

95 Euro — 71,99 грн;

95 bio — 64,49 грн;

92 bio — 61,99 грн;

ДТ Euro — 84,99 грн;

ДТ Tir — 79,99 грн;

Автогаз — 45,99 грн.

Цены на АЗС Euro5.

Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на топливо в Украине за сутки. В частности, литр автогаза на большинстве станций колеблется в пределах 45.99-48.90 грн.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется без топлива. По его словам, есть договоренности с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита.