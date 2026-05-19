Дизель по 86 грн: цены на топливо в Запорожье

Дизель по 86 грн: цены на топливо в Запорожье

Дата публикации 19 мая 2026 15:54
Цены на топливо в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Запорожье по состоянию на 19 мая продолжают удерживать высокую стоимость. Самым дорогим до сих пор остается дизель. В то же время за бензин А-95 в среднем придется заплатить 73,31 грн, а за премиум — 78,92 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Запорожье 19 мая

По данным Минфина, средние цены на топливо в Запорожье следующие:

  • А-95+ — 78,92 грн;
  • А-95 — 73,31 грн;
  • А-92 — 63,30 грн;
  • ДТ — 86,86 грн;
  • Автогаз — 46,60 грн.

В то же время цены на АЗС могут отличаться. В частности, на ZaporozhOilGroup установлена следующая стоимость:

  • Автогаз — 46 грн;
  • А-95 — 63 грн;
  • А-95 Euro — 71 грн;
  • А-92 Euro — 60 грн;
  • ДТ — 86 грн.
Ціни на пальне у Запоріжжі 19 травня
Цены на АЗС ZaporozhOilGroup. Фото: Новини.LIVE

А на АЗС Euro5 придется заплатить так:

  • 95 Euro — 71,99 грн;
  • 95 bio — 64,49 грн;
  • 92 bio — 61,99 грн;
  • ДТ Euro — 84,99 грн;
  • ДТ Tir — 79,99 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн.
Ціни на АЗС у Запоріжжі 19 травня
Цены на АЗС Euro5. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на топливо в Украине за сутки. В частности, литр автогаза на большинстве станций колеблется в пределах 45.99-48.90 грн.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется без топлива. По его словам, есть договоренности с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
