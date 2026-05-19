Цены на топливо снова начали медленно расти: какие ценники на АЗС сегодня

Цены на топливо снова начали медленно расти: ценники на АЗС сегодня

Цены на топливо снова начали медленно расти: ценники на АЗС сегодня

Дата публикации 19 мая 2026 14:59
Заправка автомобиля. Фото: УНИАН

Украинские АЗС обновили ценники на стелах на популярные виды топлива. В то время как литр автомобильного газа на большинстве станций колеблется в пределах 45.99-48.90 грн, цена на высокооктановый бензин марки 100 приближается к отметке 90 грн/л и выше.

Новини.LIVE объяснит, как изменились цены на топливо в Украине за сутки.

Стоимость топлива на популярных АЗС в Украине 19 мая

Всего за сутки в среднем подорожали почти все виды топлива. Незначительное удешевление есть только на дизельном топливе. Но больше всего подорожал бензин А-95.

Средние цены на топливо в Украине 19 мая. Фото: Минфин

WOG

  • ДТ Евро5 - 89.90 грн/л
  • ДТ Mustang+ - 92.90 грн/л
  • 95 Евро5-Е5 - 79.90 грн/л
  • 95 Мустанг - 82.90 грн/л
  • 100 Мустанг - 89.90 грн/л
  • ГАЗ - 48.90 грн/л
  • AdBlue - 56.90 грн/л

Socar

  • NANO 100 - 89.90 грн/л
  • DIESEL NANO Extro - 92.90 грн/л
  • NANO ДП - 89.90 грн/л
  • NANO 95 - 83.90 грн/л
  • Бензин А-95 - 79.90 грн/л
  • LPG (Газ) - 48.90 грн/л
  • AdBlue - 49.00 грн/л

ОККО

  • PULLS 95 - 82.90 грн/л
  • А-95 Евро - 79.90 грн/л
  • PULLS Diesel - 92.90 грн/л
  • ДТ Евро - 89.90 грн/л
  • ГАЗ - 48.90 грн/л
  • PULLS 100 - 89.90 грн/л

UPG

  • upg100 - 83.90 грн/л
  • upg95 - 77.90 грн/л
  • А-95 - 75.90 грн/л
  • upgDIESEL - 88.90 грн/л
  • EURO DIESEL - 86.90 грн/л
  • ГАЗ - 46.90 грн/л

Marshall

  • 100 ЕВРО - 77.99 грн/л
  • 95 EVOX - 74.99 грн/л
  • 95 ЕВРО - 71.99 грн/л
  • ДП EVOX - 89.49 грн/л
  • ДП ЕВРО - 86.49 грн/л
  • ГАЗ - 45.99 грн/л

СВОИ

  • А-95 - 68.49 грн/л
  • А-92 - 64.99 грн/л
  • ДТ - 85.79 грн/л
  • ГАЗ - 45.99 грн/л
Динамика изменений цен на топливо. Фото: Минфин

Новини.LIVE писали также о том, какие японские гибриды расходуют всего 5 литров топлива на 100 километров. Кроме экономного расхода топлива, они еще и положительно зарекомендовали себя по качеству.

Также эксперты сказали, как шины могут влиять на расход топлива. Есть виды шин, которые способны существенно помочь сэкономить на заправке.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
