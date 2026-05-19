Цены на топливо снова начали медленно расти: какие ценники на АЗС сегодня

Украинские АЗС обновили ценники на стелах на популярные виды топлива. В то время как литр автомобильного газа на большинстве станций колеблется в пределах 45.99-48.90 грн, цена на высокооктановый бензин марки 100 приближается к отметке 90 грн/л и выше.

Стоимость топлива на популярных АЗС в Украине 19 мая

Всего за сутки в среднем подорожали почти все виды топлива. Незначительное удешевление есть только на дизельном топливе. Но больше всего подорожал бензин А-95.

Средние цены на топливо в Украине 19 мая. Фото: Минфин

WOG

ДТ Евро5 - 89.90 грн/л

ДТ Mustang+ - 92.90 грн/л

95 Евро5-Е5 - 79.90 грн/л

95 Мустанг - 82.90 грн/л

100 Мустанг - 89.90 грн/л

ГАЗ - 48.90 грн/л

AdBlue - 56.90 грн/л

Socar

NANO 100 - 89.90 грн/л

DIESEL NANO Extro - 92.90 грн/л

NANO ДП - 89.90 грн/л

NANO 95 - 83.90 грн/л

Бензин А-95 - 79.90 грн/л

LPG (Газ) - 48.90 грн/л

AdBlue - 49.00 грн/л

ОККО

PULLS 95 - 82.90 грн/л

А-95 Евро - 79.90 грн/л

PULLS Diesel - 92.90 грн/л

ДТ Евро - 89.90 грн/л

ГАЗ - 48.90 грн/л

PULLS 100 - 89.90 грн/л

UPG

upg100 - 83.90 грн/л

upg95 - 77.90 грн/л

А-95 - 75.90 грн/л

upgDIESEL - 88.90 грн/л

EURO DIESEL - 86.90 грн/л

ГАЗ - 46.90 грн/л

Marshall

100 ЕВРО - 77.99 грн/л

95 EVOX - 74.99 грн/л

95 ЕВРО - 71.99 грн/л

ДП EVOX - 89.49 грн/л

ДП ЕВРО - 86.49 грн/л

ГАЗ - 45.99 грн/л

СВОИ

А-95 - 68.49 грн/л

А-92 - 64.99 грн/л

ДТ - 85.79 грн/л

ГАЗ - 45.99 грн/л

Динамика изменений цен на топливо. Фото: Минфин

