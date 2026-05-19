Цены на топливо снова начали медленно расти: какие ценники на АЗС сегодня

Цены на топливо снова начали медленно расти: ценники на АЗС сегодня
Украинские АЗС обновили ценники на стелах на популярные виды топлива. В то время как литр автомобильного газа на большинстве станций колеблется в пределах 45.99-48.90 грн, цена на высокооктановый бензин марки 100 приближается к отметке 90 грн/л и выше.
Новини.LIVE объяснит, как изменились цены на топливо в Украине за сутки.
Стоимость топлива на популярных АЗС в Украине 19 мая
Всего за сутки в среднем подорожали почти все виды топлива. Незначительное удешевление есть только на дизельном топливе. Но больше всего подорожал бензин А-95.
WOG
- ДТ Евро5 - 89.90 грн/л
- ДТ Mustang+ - 92.90 грн/л
- 95 Евро5-Е5 - 79.90 грн/л
- 95 Мустанг - 82.90 грн/л
- 100 Мустанг - 89.90 грн/л
- ГАЗ - 48.90 грн/л
- AdBlue - 56.90 грн/л
Socar
- NANO 100 - 89.90 грн/л
- DIESEL NANO Extro - 92.90 грн/л
- NANO ДП - 89.90 грн/л
- NANO 95 - 83.90 грн/л
- Бензин А-95 - 79.90 грн/л
- LPG (Газ) - 48.90 грн/л
- AdBlue - 49.00 грн/л
ОККО
- PULLS 95 - 82.90 грн/л
- А-95 Евро - 79.90 грн/л
- PULLS Diesel - 92.90 грн/л
- ДТ Евро - 89.90 грн/л
- ГАЗ - 48.90 грн/л
- PULLS 100 - 89.90 грн/л
UPG
- upg100 - 83.90 грн/л
- upg95 - 77.90 грн/л
- А-95 - 75.90 грн/л
- upgDIESEL - 88.90 грн/л
- EURO DIESEL - 86.90 грн/л
- ГАЗ - 46.90 грн/л
Marshall
- 100 ЕВРО - 77.99 грн/л
- 95 EVOX - 74.99 грн/л
- 95 ЕВРО - 71.99 грн/л
- ДП EVOX - 89.49 грн/л
- ДП ЕВРО - 86.49 грн/л
- ГАЗ - 45.99 грн/л
СВОИ
- А-95 - 68.49 грн/л
- А-92 - 64.99 грн/л
- ДТ - 85.79 грн/л
- ГАЗ - 45.99 грн/л
