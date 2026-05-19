Ціни на пальне знову почали поволі рости: які цінники на АЗС сьогодні

Ціни на пальне знову почали поволі рости: цінники на АЗС сьогодні
Українські АЗС оновили цінники на стелах на популярні види палива. У той час як літр автомобільного газу на більшості станцій коливається в межах 45.99–48.90 грн, ціна на високооктановий бензин марки 100 наближається до позначки 90 грн/л та вище.
Новини.LIVE пояснить, як змінилися ціни на пальне в Україні за добу.
Вартість палива на популярних АЗС в Україні 19 травня
Загалом за добу в середньому подорожчали майже всі види палива. Незначне здешевшання є лише на дизельному паливі. Але найбільше подорожчав бензин А-95.
WOG
- ДП Євро5 — 89.90 грн/л
- ДП Mustang+ — 92.90 грн/л
- 95 Євро5-Е5 — 79.90 грн/л
- 95 Mustang — 82.90 грн/л
- 100 Mustang — 89.90 грн/л
- ГАЗ — 48.90 грн/л
- AdBlue — 56.90 грн/л
Socar
- NANO 100 — 89.90 грн/л
- DIESEL NANO Extro — 92.90 грн/л
- NANO ДП — 89.90 грн/л
- NANO 95 — 83.90 грн/л
- Бензин А-95 — 79.90 грн/л
- LPG (Газ) — 48.90 грн/л
- AdBlue — 49.00 грн/л
ОККО
- PULLS 95 — 82.90 грн/л
- А-95 Євро — 79.90 грн/л
- PULLS Diesel — 92.90 грн/л
- ДП Євро — 89.90 грн/л
- ГАЗ — 48.90 грн/л
- PULLS 100 — 89.90 грн/л
UPG
- upg100 — 83.90 грн/л
- upg95 — 77.90 грн/л
- А-95 — 75.90 грн/л
- upgDIESEL — 88.90 грн/л
- EURO DIESEL — 86.90 грн/л
- ГАЗ — 46.90 грн/л
Marshall
- 100 ЕВРО — 77.99 грн/л
- 95 EVOX — 74.99 грн/л
- 95 ЕВРО — 71.99 грн/л
- ДП EVOX — 89.49 грн/л
- ДП ЕВРО — 86.49 грн/л
- ГАЗ — 45.99 грн/л
СВОЇ
- А-95 — 68.49 грн/л
- А-92 — 64.99 грн/л
- ДП — 85.79 грн/л
- ГАЗ — 45.99 грн/л
