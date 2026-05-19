Ціни на пальне знову почали поволі рости: які цінники на АЗС сьогодні

Головна Новини дня Ціни на пальне знову почали поволі рости: цінники на АЗС сьогодні

Ціни на пальне знову почали поволі рости: цінники на АЗС сьогодні

Дата публікації: 19 травня 2026 14:59
Заправка автомобіля. Фото: УНІАН

Українські АЗС оновили цінники на стелах на популярні види палива. У той час як літр автомобільного газу на більшості станцій коливається в межах 45.99–48.90 грн, ціна на високооктановий бензин марки 100 наближається до позначки 90 грн/л та вище.

Новини.LIVE пояснить, як змінилися ціни на пальне в Україні за добу.

Вартість палива на популярних АЗС в Україні 19 травня

Загалом за добу в середньому подорожчали майже всі види палива. Незначне здешевшання є лише на дизельному паливі. Але найбільше подорожчав бензин А-95.

Середні ціни на пальне в Україні 19 травня. Фото: Мінфін

WOG

  • ДП Євро5 — 89.90 грн/л
  • ДП Mustang+ — 92.90 грн/л
  • 95 Євро5-Е5 — 79.90 грн/л
  • 95 Mustang — 82.90 грн/л
  • 100 Mustang — 89.90 грн/л
  • ГАЗ — 48.90 грн/л
  • AdBlue — 56.90 грн/л

Socar

  • NANO 100 — 89.90 грн/л
  • DIESEL NANO Extro — 92.90 грн/л
  • NANO ДП — 89.90 грн/л
  • NANO 95 — 83.90 грн/л
  • Бензин А-95 — 79.90 грн/л
  • LPG (Газ) — 48.90 грн/л
  • AdBlue — 49.00 грн/л

ОККО

  • PULLS 95 — 82.90 грн/л
  • А-95 Євро — 79.90 грн/л
  • PULLS Diesel — 92.90 грн/л
  • ДП Євро — 89.90 грн/л
  • ГАЗ — 48.90 грн/л
  • PULLS 100 — 89.90 грн/л

UPG

  • upg100 — 83.90 грн/л
  • upg95 — 77.90 грн/л
  • А-95 — 75.90 грн/л
  • upgDIESEL — 88.90 грн/л
  • EURO DIESEL — 86.90 грн/л
  • ГАЗ — 46.90 грн/л

Marshall

  • 100 ЕВРО — 77.99 грн/л
  • 95 EVOX — 74.99 грн/л
  • 95 ЕВРО — 71.99 грн/л
  • ДП EVOX — 89.49 грн/л
  • ДП ЕВРО — 86.49 грн/л
  • ГАЗ — 45.99 грн/л

СВОЇ

  • А-95 — 68.49 грн/л
  • А-92 — 64.99 грн/л
  • ДП — 85.79 грн/л
  • ГАЗ — 45.99 грн/л
Динаміка змін цін на паливо. Фото: Мінфін

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
