Ціни на пальне знову почали поволі рости: які цінники на АЗС сьогодні

Заправка автомобіля. Фото: УНІАН

Українські АЗС оновили цінники на стелах на популярні види палива. У той час як літр автомобільного газу на більшості станцій коливається в межах 45.99–48.90 грн, ціна на високооктановий бензин марки 100 наближається до позначки 90 грн/л та вище.

Вартість палива на популярних АЗС в Україні 19 травня

Загалом за добу в середньому подорожчали майже всі види палива. Незначне здешевшання є лише на дизельному паливі. Але найбільше подорожчав бензин А-95.

Середні ціни на пальне в Україні 19 травня. Фото: Мінфін

WOG

ДП Євро5 — 89.90 грн/л

ДП Mustang+ — 92.90 грн/л

95 Євро5-Е5 — 79.90 грн/л

95 Mustang — 82.90 грн/л

100 Mustang — 89.90 грн/л

ГАЗ — 48.90 грн/л

AdBlue — 56.90 грн/л

Socar

NANO 100 — 89.90 грн/л

DIESEL NANO Extro — 92.90 грн/л

NANO ДП — 89.90 грн/л

NANO 95 — 83.90 грн/л

Бензин А-95 — 79.90 грн/л

LPG (Газ) — 48.90 грн/л

AdBlue — 49.00 грн/л

ОККО

PULLS 95 — 82.90 грн/л

А-95 Євро — 79.90 грн/л

PULLS Diesel — 92.90 грн/л

ДП Євро — 89.90 грн/л

ГАЗ — 48.90 грн/л

PULLS 100 — 89.90 грн/л

UPG

upg100 — 83.90 грн/л

upg95 — 77.90 грн/л

А-95 — 75.90 грн/л

upgDIESEL — 88.90 грн/л

EURO DIESEL — 86.90 грн/л

ГАЗ — 46.90 грн/л

Marshall

100 ЕВРО — 77.99 грн/л

95 EVOX — 74.99 грн/л

95 ЕВРО — 71.99 грн/л

ДП EVOX — 89.49 грн/л

ДП ЕВРО — 86.49 грн/л

ГАЗ — 45.99 грн/л

СВОЇ

А-95 — 68.49 грн/л

А-92 — 64.99 грн/л

ДП — 85.79 грн/л

ГАЗ — 45.99 грн/л

Динаміка змін цін на паливо. Фото: Мінфін

