Головна Новини дня Дизель по 86 грн: ціни на пальне у Запоріжжі

Дата публікації: 19 травня 2026 15:54
Ціни на пальне у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Запоріжжі станом на 19 травня продовжують утримувати високу вартість. Найдорожчим досі залишається дизель. Водночас за бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 73,31 грн, а за преміум — 78,92 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Запоріжжі 19 травня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне у Запоріжжі такі:

  • А-95+ — 78,92 грн;
  • А-95 — 73,31 грн;
  • А-92 — 63,30 грн;
  • ДП — 86,86 грн;
  • Автогаз — 46,60 грн.

Водночас ціни на АЗС можуть відрізнятися. Зокрема, на ZaporozhOilGroup встановлена така вартість:

  • Автогаз — 46 грн;
  • А-95 — 63 грн;
  • А-95 Euro — 71 грн;
  • А-92 Euro — 60 грн;
  • ДП — 86 грн.
Ціни на АЗС ZaporozhOilGroup. Фото: Новини.LIVE

А на АЗС Euro5 доведеться заплатити так:

  • 95 Euro — 71,99 грн;
  • 95 bio — 64,49 грн;
  • 92 bio — 61,99 грн;
  • ДП Euro — 84,99 грн;
  • ДП Tir — 79,99 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн.
Ціни на АЗС у Запоріжжі 19 травня
Ціни на АЗС Euro5. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на пальне в Україні за добу. Зокрема, літр автогазу на більшості станцій коливається в межах 45.99–48.90 грн.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться без пального. За його словами, є домовленості з партнерами про резервні обсяги щонайменше на рік у разі глобального дефіциту.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
