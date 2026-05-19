Дизель по 86 грн: ціни на пальне у Запоріжжі
Ціни на пальне у Запоріжжі станом на 19 травня продовжують утримувати високу вартість. Найдорожчим досі залишається дизель. Водночас за бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 73,31 грн, а за преміум — 78,92 грн.
Ціни на пальне у Запоріжжі 19 травня
За даними Мінфіну, середні ціни на пальне у Запоріжжі такі:
- А-95+ — 78,92 грн;
- А-95 — 73,31 грн;
- А-92 — 63,30 грн;
- ДП — 86,86 грн;
- Автогаз — 46,60 грн.
Водночас ціни на АЗС можуть відрізнятися. Зокрема, на ZaporozhOilGroup встановлена така вартість:
- Автогаз — 46 грн;
- А-95 — 63 грн;
- А-95 Euro — 71 грн;
- А-92 Euro — 60 грн;
- ДП — 86 грн.
А на АЗС Euro5 доведеться заплатити так:
- 95 Euro — 71,99 грн;
- 95 bio — 64,49 грн;
- 92 bio — 61,99 грн;
- ДП Euro — 84,99 грн;
- ДП Tir — 79,99 грн;
- Автогаз — 45,99 грн.
Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться без пального. За його словами, є домовленості з партнерами про резервні обсяги щонайменше на рік у разі глобального дефіциту.