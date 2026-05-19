Дизель по 86 грн: ціни на пальне у Запоріжжі

Ціни на пальне у Запоріжжі станом на 19 травня продовжують утримувати високу вартість. Найдорожчим досі залишається дизель. Водночас за бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 73,31 грн, а за преміум — 78,92 грн.

Ціни на пальне у Запоріжжі 19 травня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне у Запоріжжі такі:

А-95+ — 78,92 грн;

А-95 — 73,31 грн;

А-92 — 63,30 грн;

ДП — 86,86 грн;

Автогаз — 46,60 грн.

Водночас ціни на АЗС можуть відрізнятися. Зокрема, на ZaporozhOilGroup встановлена така вартість:

Автогаз — 46 грн;

А-95 — 63 грн;

А-95 Euro — 71 грн;

А-92 Euro — 60 грн;

ДП — 86 грн.

А на АЗС Euro5 доведеться заплатити так:

95 Euro — 71,99 грн;

95 bio — 64,49 грн;

92 bio — 61,99 грн;

ДП Euro — 84,99 грн;

ДП Tir — 79,99 грн;

Автогаз — 45,99 грн.

Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на пальне в Україні за добу. Зокрема, літр автогазу на більшості станцій коливається в межах 45.99–48.90 грн.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться без пального. За його словами, є домовленості з партнерами про резервні обсяги щонайменше на рік у разі глобального дефіциту.