Работник АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на воскресенье, 18 октября, на украинских АЗС сохраняется тенденция к подорожанию дизельного топлива и автомобильного газа. В частности, сеть OKKO повысила стоимость этих видов топлива на 1 гривну за литр. В то же время другие крупные операторы не меняли цены, а бензин А-95 остался на прежнем уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как изменились цены на топливо 18 октября

В сети OKKO дизельное топливо Pulls подорожало до 106,90 грн/л, а дизель Евро — до 103,90 грн/л. Автомобильный газ также подорожал на 1 гривну — до 51,90 грн/л.

Сети WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG оставили стоимость топлива на уровне предыдущих суток.

В то же время цены на автомобильный газ в крупных сетях в основном составляют от 48,90 до 52,90 грн/л. Премиальные виды дизельного топлива стоят до 106,90 грн/л.

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Цены на бензин, дизель и газ на АЗС

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 106,90 грн/л;

дизельное топливо "Евро" — 103,90 грн/л;

автомобильный газ — 51,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang — 103,50 грн/л;

дизельное топливо Евро-5 — 106,50 грн/л;

автомобильный газ — 51,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;

бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;

бензин А-95 — 94,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 106,00 грн/л;

дизельное топливо NANO — 105,00 грн/л;

автомобильный газ — 52,90 грн/л.

"Укрнафта":

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

бензин А-92 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 101,90 грн/л;

дизельное топливо — 99,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 99,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо upgDIESEL — 102,90 грн/л;

дизельное топливо EURO DIESEL — 100,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре российские удары уничтожили четыре нефтебазы крупных операторов топливного рынка Украины. Эти объекты подверглись ударам в рамках российских атак на топливную инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что США продлили разрешение на работу зарубежных автозаправочных станций российской компании "Лукойл" до 2027 года. Решение касается деятельности заправок за пределами России.