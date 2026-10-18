Працівник АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом на неділю, 18 жовтня, на українських АЗС зберігається тенденція до подорожчання дизельного пального та автомобільного газу. Зокрема, мережа OKKO підвищила вартість цих видів пального на 1 гривню за літр. Водночас інші великі оператори не змінювали цін, а бензин А-95 залишився на попередньому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як змінилися ціни на пальне 18 жовтня

У мережі OKKO дизельне пальне Pulls подорожчало до 106,90 грн/л, а дизель Євро — до 103,90 грн/л. Автомобільний газ також зріс у ціні на 1 гривню — до 51,90 грн/л.

Мережі WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG залишили вартість пального на рівні попередньої доби.

Водночас ціни на автомобільний газ у великих мережах переважно становлять від 48,90 до 52,90 грн/л. Преміальні види дизельного пального коштують до 106,90 грн/л.

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Ціни на бензин, дизель і газ на АЗС

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;

дизель Pulls — 106,90 грн/л;

дизель Євро — 103,90 грн/л;

автомобільний газ — 51,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

дизель Mustang — 103,50 грн/л;

дизель Євро-5 — 106,50 грн/л;

автомобільний газ — 51,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;

бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;

бензин А-95 — 94,90 грн/л;

дизель NANO Extro — 106,00 грн/л;

дизель NANO — 105,00 грн/л;

автомобільний газ — 52,90 грн/л.

"Укрнафта":

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

бензин А-92 — 86,90 грн/л;

дизель Energy — 101,90 грн/л;

дизель — 99,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 99,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизель upgDIESEL — 102,90 грн/л;

дизель EURO DIESEL — 100,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні російські атаки знищили чотири нафтобази великих операторів паливного ринку України. Ці об’єкти зазнали ударів у межах російських атак на паливну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що США продовжили дозвіл на роботу закордонних автозаправних станцій російської компанії "Лукойл" до 2027 року. Рішення стосується діяльності заправок за межами Росії.