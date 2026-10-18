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Головна Новини дня Дизель і автогаз знову дорожчають: ціни на АЗС сьогодні

Дизель і автогаз знову дорожчають: ціни на АЗС сьогодні

Ua ru
18 жовтня 2026 14:19
Ціни на пальне 18 жовтня: OKKO підвищила вартість дизеля та газу Новини.LIVE
Працівник АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом на неділю, 18 жовтня, на українських АЗС зберігається тенденція до подорожчання дизельного пального та автомобільного газу. Зокрема, мережа OKKO підвищила вартість цих видів пального на 1 гривню за літр. Водночас інші великі оператори не змінювали цін, а бензин А-95 залишився на попередньому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як змінилися ціни на пальне 18 жовтня

У мережі OKKO дизельне пальне Pulls подорожчало до 106,90 грн/л, а дизель Євро — до 103,90 грн/л. Автомобільний газ також зріс у ціні на 1 гривню — до 51,90 грн/л.

Мережі WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG залишили вартість пального на рівні попередньої доби.

Водночас ціни на автомобільний газ у великих мережах переважно становлять від 48,90 до 52,90 грн/л. Преміальні види дизельного пального коштують до 106,90 грн/л.

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Ціни на бензин, дизель і газ на АЗС

OKKO:

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;
  • дизель Pulls — 106,90 грн/л;
  • дизель Євро — 103,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 51,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
  • бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
  • дизель Mustang — 103,50 грн/л;
  • дизель Євро-5 — 106,50 грн/л;
  • автомобільний газ — 51,50 грн/л.

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;
  • бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 94,90 грн/л;
  • дизель NANO Extro — 106,00 грн/л;
  • дизель NANO — 105,00 грн/л;
  • автомобільний газ — 52,90 грн/л.

"Укрнафта":

  • Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 86,90 грн/л;
  • дизель Energy — 101,90 грн/л;
  • дизель — 99,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 48,90 грн/л.

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 99,90 грн/л;
  • бензин UPG 95 — 91,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • дизель upgDIESEL — 102,90 грн/л;
  • дизель EURO DIESEL — 100,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 49,90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVEу вересні російські атаки знищили чотири нафтобази великих операторів паливного ринку України. Ці об’єкти зазнали ударів у межах російських атак на паливну інфраструктуру.

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ціни на паливо бензин АЗС ціни пальне дизель
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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