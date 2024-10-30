Несмотря на четырехдневную рабочую неделю, экономика Исландии только растет

Исландец на лодке под флагом государства. Иллюстративное фото: pixels.com

Согласно исследованию, экономика Исландии превосходит большинство европейских аналогов после общенационального введения сокращенной рабочей недели без потери зарплаты. Теперь в Исландии работают всего четыре дня в неделю.

Об успехах экономики этой страны несмотря на сокращение рабочей недели пишет CNN.

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Это произошло благодаря удачному социальному эксперименту. В испытаниях приняли участие 2500 человек — более 1% трудоспособного населения Исландии. Исследователи обнаружили, что производительность осталась такой же или улучшилась на большинстве рабочих мест, тогда как самочувствие работников "значительно" выросло по ряду показателей, от воспринятого стресса и истощения до здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

"Это исследование демонстрирует настоящую историю успеха: более короткий рабочий день стал широко распространен в Исландии… и экономика сильна по ряду показателей", — сказал Гудмундур Д. Харальдссон, исследователь агентства Alda.

В 2023 году экономика Исландии выросла на 5%, а темпы роста уступают только Мальте среди богатых европейских экономик, согласно последнему прогнозу развития мировой экономики Международного валютного фонда. Это гораздо выше, чем средний темп роста в стране, составлявший почти 2% за десятилетие между 2006 и 2015 годами.

Напомним, во вторник, 29 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Стороны обсудили и договорились о важных для Украины во время войны вопросах.