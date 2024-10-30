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Диво Ісландії — праця чотири дні на тиждень і зростання економіки

30 жовтня 2024 03:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Попри чотириденний робочий тиждень економіка Ісландії тільки зростає
Ісландець на човні під державним прапором. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Згідно з дослідженням, економіка Ісландії перевершує більшість європейських аналогів після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати зарплати. Тепер в Ісландії працюють всього чотири дні на тиждень. 

Про успіхи економіки цієї країни попри скорочення робочого тижня пише CNN.

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Це сталось завдяки вдалому соціальному експерименту. У випробуваннях взяли участь 2500 людей — понад 1% працездатного населення Ісландії. Дослідники виявили, що продуктивність залишилася такою ж або покращилася на більшості робочих місць, тоді як самопочуття працівників "значно" зросло за низкою показників, від сприйнятого стресу та виснаження до здоров’я та балансу між роботою та особистим життям.

"Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий день став широко поширеним в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників", — сказав Гудмундур Д. Харальдссон, дослідник агенції Alda.

У 2023 році економіка Ісландії зросла на 5%, а темпи зростання поступаються лише Мальті серед багатих європейських економік, згідно з останнім прогнозом розвитку світової економіки Міжнародного валютного фонду. Це набагато вище, ніж середній темп зростання в країні, який становив майже 2% за десятиліття між 2006 і 2015 роками.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Глава держави подякував країнам регіону за рішучу підтримку у боротьбі проти російської агресії та наголосив на єдності.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.

4-годинний робочий тиждень ВВП економіка Ісландія робота

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