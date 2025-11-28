Видео
Главная Новости дня Диверсия в Польше — у подозреваемого нашли десятки паспортов РФ

Диверсия в Польше — у подозреваемого нашли десятки паспортов РФ

Дата публикации 28 ноября 2025 20:02
Диверсия на железной дороге в Польше - у подозреваемого украинца нашли 46 паспортов РФ
Место в Польше, где произошла диверсия. Фото: Reuters

Польский суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте гражданина Украины. Его подозревают в сокрытии документов в рамках расследования диверсии на железной дороге.

Об этом сообщает TVP World в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:

Диверсия на железной дороге в Польше

Расследование касается 34-летнего Михаила Ч., задержанного после инцидентов на участке железнодорожной линии Варшава-Люблин, где в ноябре были взорваны пути. Двое основных подозреваемых, также граждане Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ранее сбежали в Беларусь.

Михаил Ч. входил в группу из четырех человек, задержанных в Польше в рамках дела. Впоследствии связи между этими задержанными и диверсией следствие не установило, и трое из них были освобождены. В то же время Михаилу Ч. выдвинули отдельные обвинения в сокрытии документов, за что ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Во время следственных действий у мужчины было изъято 46 российских паспортов и другие удостоверения личности с различными анкетными данными. Правоохранители устанавливают происхождение этих документов и их подлинность.

Прокуратура настаивала на помещении подозреваемого под арест, учитывая то, что он не имеет постоянного места жительства в Польше и может скрываться. Суд, однако, отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что риск побега или влияния на процесс является низким.

Прокуроры заявили, что обжалуют это решение, отметив повышенный риск побега в условиях, когда подозреваемый владел десятками паспортов.

Напомним, что 17 ноября появилась информация, что в Польше был разрушен критически важный маршрут, через который поступала помощь Украине. В Варшаве расценили это событие как серьезный акт диверсии.

Затем Польша установила личности украинцев, которые совершили диверсии на железной дороге. Они действовали по заказу РФ.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
