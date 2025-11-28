Диверсія на залізниці у Польщі - в підозрюваного українця знайшли 46 паспортів РФ

Місце у Польщі, де сталася диверсія. Фото: Reuters

Польський суд відхилив клопотання прокуратури про тимчасовий арешт громадянина України. Його підозрюють у приховуванні документів у межах розслідування диверсії на залізниці.

Про це повідомляє TVP World у п'ятницю, 28 листопада.

Диверсія на залізниці у Польщі

Розслідування стосується 34-річного Михайла Ч., затриманого після інцидентів на ділянці залізничної лінії Варшава–Люблін, де в листопаді було підірвано колію. Двоє основних підозрюваних, також громадяни України, яких звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, раніше втекли до Білорусі.

Михайло Ч. входив до групи з чотирьох осіб, затриманих у Польщі в межах справи. Згодом зв’язку між цими затриманими та диверсією слідство не встановило, і трьох із них було звільнено. Водночас Михайлу Ч. висунули окремі обвинувачення у приховуванні документів, за що йому може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Під час слідчих дій у чоловіка було вилучено 46 російських паспортів та інші посвідчення особи з різними анкетними даними. Правоохоронці встановлюють походження цих документів і їхню автентичність.

Прокуратура наполягала на поміщенні підозрюваного під арешт, зважаючи на те, що він не має постійного місця проживання в Польщі та може переховуватися. Суд, однак, відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що ризик втечі або впливу на процес є низьким.

Прокурори заявили, що оскаржать це рішення, наголосивши на підвищеному ризику втечі в умовах, коли підозрюваний володів десятками паспортів.

Нагадаємо, що 17 листопада з’явилася інформація, що в Польщі було зруйновано критично важливий маршрут, через який надходила допомога Україні. У Варшаві розцінили цю подію як серйозний акт диверсії.

Потім Польща встановила особи українців, які здійснили диверсії на залізниці. Вони діяли на замовлення РФ.