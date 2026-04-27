Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Диверсии и заказные убийства: разоблачили сеть, которой руководили в РФ

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 18:02
Правоохранитель возле автомобиля. Фото: Нацполиция

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями Нацполиции Украины и правоохранителями нескольких государств провели международную операцию, в рамках которой прекратили подготовку тяжких преступлений в странах ЕС. Следствие установило исполнителей, посредников и координаторов, которые организовали и финансировали заказные убийства и диверсии сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о преступной сети

По данным следствия, с августа 2024 года представители российских спецслужб координировали подготовку насильственных преступлений в странах ЕС. Для этого они действовали через сеть посредников и привлекали исполнителей из разных стран.

Одним из ключевых направлений была организация заказных убийств в Литве. Злоумышленники долгое время следили за двумя потенциальными жертвами — российским общественным деятелем, получившим политическое убежище в этой стране, а также гражданином Литвы, известным поддержкой Украины. Участники группы собирали подробную информацию об их образе жизни, маршрутах передвижения и местах пребывания.

К деятельности сети привлекали граждан разных стран, включая Украину, Россию, Беларусь, Грузию, Латвию, Молдову и Грецию. Одни отвечали за внешнее наблюдение, другие — за поиск исполнителей, финансирование, логистику и коммуникацию между участниками.

Исполнителей подбирали через посредников, в том числе среди лиц с уголовным опытом. Финансирование осуществлялось через подконтрольные каналы с использованием фиктивных документов и счетов, что позволяло маскировать происхождение средств.

Попытку реализации заказного убийства в Литве удалось сорвать: часть участников задержали, другие отказались от выполнения задания. Один из фигурантов был задержан непосредственно во время подготовки нападения.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что деятельность сети не ограничивалась только Литвой. Она включала несколько стран Европы и включала подготовку диверсий и провокаций. В частности, в одном из государств ЕС собирали информацию о военных объектах и ​​технике, предназначенной для передачи Украине. В другой — рассматривали сценарии поджогов инфраструктурных объектов. Также зафиксирована диверсионная активность на территории военного предприятия.

Подозреваемые, задержанные в рамках расследования. Фото: Прокуратура Украины

Кроме того, следствие установило, что участники сети рассматривали возможность совершения насильственных действий и на территории Украины против военных и публичных лиц.

Задержание подозреваемых

В рамках международной операции проведены задержания и обыски в странах Евросоюза. Часть подозреваемых уже передана в Литву. В настоящее время литовские правоохранители сообщили о подозрении 13 лицам: девять задержаны, еще четырех выдали европейские ордера на арест. Трех фигурантов уже экстрадировали, еще по двум продолжаются соответствующие процедуры.

По данным следствия, к деятельности сети были вовлечены десятки человек, а ее операции охватывали по меньшей мере несколько европейских стран.

Международное сотрудничество по делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных, их связи и новые эпизоды преступной деятельности.

Как писали Новини.LIVE, во Франции вручили подозрение олигарху Константину Жеваго. Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

Также мы сообщали, что в Польше гражданин Молдовы устроил диверсию на железной дороге. 25-летний мужчина хотел пустить с рельсов поезд, перевозивший топливо для Украины.

убийство Офис генерального прокурора диверсия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации