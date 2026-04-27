Диверсии и заказные убийства: разоблачили сеть, которой руководили в РФ

Правоохранитель возле автомобиля. Фото: Нацполиция

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями Нацполиции Украины и правоохранителями нескольких государств провели международную операцию, в рамках которой прекратили подготовку тяжких преступлений в странах ЕС. Следствие установило исполнителей, посредников и координаторов, которые организовали и финансировали заказные убийства и диверсии сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о преступной сети

По данным следствия, с августа 2024 года представители российских спецслужб координировали подготовку насильственных преступлений в странах ЕС. Для этого они действовали через сеть посредников и привлекали исполнителей из разных стран.

Одним из ключевых направлений была организация заказных убийств в Литве. Злоумышленники долгое время следили за двумя потенциальными жертвами — российским общественным деятелем, получившим политическое убежище в этой стране, а также гражданином Литвы, известным поддержкой Украины. Участники группы собирали подробную информацию об их образе жизни, маршрутах передвижения и местах пребывания.

К деятельности сети привлекали граждан разных стран, включая Украину, Россию, Беларусь, Грузию, Латвию, Молдову и Грецию. Одни отвечали за внешнее наблюдение, другие — за поиск исполнителей, финансирование, логистику и коммуникацию между участниками.

Исполнителей подбирали через посредников, в том числе среди лиц с уголовным опытом. Финансирование осуществлялось через подконтрольные каналы с использованием фиктивных документов и счетов, что позволяло маскировать происхождение средств.

Попытку реализации заказного убийства в Литве удалось сорвать: часть участников задержали, другие отказались от выполнения задания. Один из фигурантов был задержан непосредственно во время подготовки нападения.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что деятельность сети не ограничивалась только Литвой. Она включала несколько стран Европы и включала подготовку диверсий и провокаций. В частности, в одном из государств ЕС собирали информацию о военных объектах и ​​технике, предназначенной для передачи Украине. В другой — рассматривали сценарии поджогов инфраструктурных объектов. Также зафиксирована диверсионная активность на территории военного предприятия.

Подозреваемые, задержанные в рамках расследования. Фото: Прокуратура Украины

Кроме того, следствие установило, что участники сети рассматривали возможность совершения насильственных действий и на территории Украины против военных и публичных лиц.

Задержание подозреваемых

В рамках международной операции проведены задержания и обыски в странах Евросоюза. Часть подозреваемых уже передана в Литву. В настоящее время литовские правоохранители сообщили о подозрении 13 лицам: девять задержаны, еще четырех выдали европейские ордера на арест. Трех фигурантов уже экстрадировали, еще по двум продолжаются соответствующие процедуры.

По данным следствия, к деятельности сети были вовлечены десятки человек, а ее операции охватывали по меньшей мере несколько европейских стран.

Международное сотрудничество по делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных, их связи и новые эпизоды преступной деятельности.

