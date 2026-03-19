Во Франции вручили подозрение экс-нардепу Жеваго

Константин Жеваго на допросе. Фото: gp.gov.ua

В Париже экс-нардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго вручено подозрение по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, олигарх контролировал более 96% уставного капитала банка и создал иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента. Схема предусматривала системный вывод средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые учреждения — от фиктивных кредитов и гарантий до дальнейшей легализации денег за рубежом.

Правоохранители считают, что таким образом использовались ресурсы банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, в интересах бенефициара. Общая сумма убытков превышает 519 млн гривен.

Допрос Константина Жеваго. Фото: gp.gov.ua

В ведомстве подчеркивают, что вручение подозрения стало возможным благодаря сотрудничеству украинских и французских органов. Сам подозреваемый заявил о якобы политическом характере преследования и необоснованности обвинений.

Обвинение против Жеваго — что известно

Бывший нардеп был заочно арестован решением Высшего антикоррупционного суда еще в 2024 году. Следствие подозревает его в передаче взятки руководству Верховного суда через адвоката для принятия выгодного решения.

Кроме того, в 2025 году Жеваго получил новое подозрение — по версии правоохранителей, он организовал продажу украинских лекарственных средств на территории России. Также против олигарха президент Владимир Зеленский ввел санкции.