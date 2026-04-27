Диверсії, провокації, замовні вбивства: викрили мережу, якою керували в РФ

Правоохоронець біля автівки. Фото: Нацполіція

Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Нацполіції України та правоохоронцями кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої припинили підготовку тяжких злочинів у країнах ЄС. Слідство встановило виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували замовні вбивства та диверсії мережі.

Що відомо про злочинну мережу

За даними слідства, з серпня 2024 року представники російських спецслужб координували підготовку насильницьких злочинів у країнах ЄС. Для цього вони діяли через мережу посередників і залучали виконавців із різних держав.

Одним із ключових напрямів була організація замовних убивств у Литві. Зловмисники тривалий час стежили за двома потенційними жертвами — російським громадським діячем, який отримав політичний притулок у цій країні, а також громадянином Литви, відомим підтримкою України. Учасники групи збирали детальну інформацію про їхній спосіб життя, маршрути пересування та місця перебування.

До діяльності мережі залучали громадян різних країн, зокрема України, Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови та Греції. Одні з них відповідали за зовнішнє спостереження, інші — за пошук виконавців, фінансування, логістику та комунікацію між учасниками.

Виконавців підбирали через посередників, зокрема серед осіб із кримінальним досвідом. Фінансування здійснювалося через підконтрольні канали з використанням фіктивних документів і рахунків, що дозволяло маскувати походження коштів.

Спробу реалізації замовного вбивства в Литві вдалося зірвати: частину учасників затримали, інші відмовилися від виконання завдання. Одного з фігурантів затримали безпосередньо під час підготовки нападу.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили, що діяльність мережі не обмежувалася лише Литвою. Вона охоплювала кілька країн Європи та включала підготовку диверсій і провокацій. Зокрема, в одній із держав ЄС збирали інформацію про військові об'єкти та техніку, призначену для передачі Україні. В іншій — розглядали сценарії підпалів інфраструктурних об'єктів. Також зафіксовано диверсійну активність на території військового підприємства.

Підозрювані, яких затримали в межах розслідування. Фото: Прокуратура України

Окрім цього, слідство встановило, що учасники мережі розглядали можливість вчинення насильницьких дій і на території України — проти військових та публічних осіб.

Затримання підозрюваних

У межах міжнародної операції проведено затримання та обшуки в країнах Євросоюзу. Частину підозрюваних уже передано до Литви. Наразі литовські правоохоронці повідомили про підозру 13 особам: дев'ятьох затримали, щодо ще чотирьох видали європейські ордери на арешт. Трьох фігурантів уже екстрадували, ще щодо двох тривають відповідні процедури.

За даними слідства, до діяльності мережі було залучено десятки осіб, а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

Міжнародна співпраця у справі триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних, їхні зв'язки та можливі нові епізоди злочинної діяльності.

