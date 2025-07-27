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Девочке пересадили сердце во время атаки РФ — как ее состояние

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 00:12
Стало известно, в каком состоянии девочка которой пересадили сердце во время атаки РФ
Девочка после пересадки сердца. Фото: кадр из видео

Кардиохирург Борис Тодуров рассказал о состоянии 12-летней девочки Киры, которой пересадили сердце. Операция проходила в больнице "Охматдет" прямо во время массированной российской атаки на Киев 10 июля.

О том, как сейчас чувствует себя маленькая пациентка врач рассказал в комментарии изданию "Гордон".

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Как отметил кардиохирург, состояние девочки существенно улучшилось и она постепенно выздоравливает.

"Сейчас она идет на поправку. Девочка просто замечательная", — поделился Тодуров.

 

По словам медика, Кира стала первым ребенком в Украине, которому имплантировали механическое сердце — устройство, которое перекачивает кровь, пока пациент ждет донорский орган. Когда сердце для нее появилось, операцию по трансплантации провели прямо во время самого масштабного обстрела Киева. Донорский орган везли в больницу под вражескими обстрелами.

Напомним, в ночь на 10 июля в столичной детской больнице "Охматдет" провели уникальную операцию по пересадке органов от умершего ребенка. Той же ночью российские войска атаковали Украину 397 дронами и 18 ракетами различного типа.

Ранее враг нанес удар по Сумской области, в результате которого пострадали люди.

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Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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