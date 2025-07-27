Стало відомо, у якому стані дівчинка якій пересадили серце під час атаки РФ

Дівчинці пересадили серце під час атаки РФ — у якому вона стані
Кардіохірург Борис Тодуров розповів про стан 12-річної дівчинки Кіри, якій пересадили серце. Операція тривала в лікарні "Охматдит" просто під час масованої російської атаки на Київ 10 липня.
Про те, як зараз почувається маленька пацієнтка лікар розповів у коментарі виданню "Гордон".
Тодуров розповів про стан дівчинки після трансплантації
Як зазначив кардіохірург, стан дівчинки суттєво покращився і вона поступово одужує.
"Зараз вона йде на поправку. Дівчинка просто чудова", — поділився Тодуров.
За словами медика, Кіра стала першою дитиною в Україні, якій імплантували механічне серце — пристрій, що перекачує кров, поки пацієнт чекає донорський орган. Коли серце для неї з'явилося, операцію з трансплантації провели просто під час наймасштабнішого обстрілу Києва. Донорський орган везли до лікарні під ворожими обстрілами.
Нагадаємо, в ніч проти 10 липня у столичній дитячій лікарні "Охматдит" провели унікальну операцію з пересадки органів від померлої дитини. Тієї ж ночі російські війська атакували Україну 397 дронами та 18 ракетами різного типу.
Раніше ворог завдав удару по Сумщині, внаслідок якого постраждали люди.
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