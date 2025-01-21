Какое вооружение способна производить Украина — Камышин раскрыл детали

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается стремительное развитие оборонной промышленности во время полномасштабной войны. Большинство инженеров и разработчиков, которые ранее работали в гражданских отраслях, перешли в оборонную сферу.

Об этом заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в Украинском доме в Давосе, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Камышина, большинство разработчиков во время полномасштабной войны перешли в оборонную сферу из других отраслей. Всех объединяла единая цель — ударить по РФ.

"Когда мы что-то получали, первая мысль — долететь до Москвы и ударить россиян", — сказал чиновник.

Советник президента добавил, что сейчас в Украине сформирован мощный оборонный комплекс, способный производить широкий спектр вооружения для поражения врага. Украинские технологии уже достигли такого уровня, что страна готова делиться опытом с партнерами в ЕС, США и других государствах свободного мира.

"Мы хотим стать арсеналом свободного мира. Мы хотим быть местом, где это рождается", — подытожил Камышин.

Ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 2024 год насчитывалось 200 производителей дронов. В 2023 году их было всего несколько.

Также мы сообщали, что Украина уже имеет определенные наработки по противодействию российским дронам.