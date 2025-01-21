Яке озброєння здатна виробляти Україна — Камишін розкрив деталі

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається стрімкий розвиток оборонної промисловості під час повномасштабної війни. Більшість інженерів та розробників, які раніше працювали в цивільних галузях, перейшли до оборонної сфери.

Про це заявив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в Українському домі в Давосі, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Камишіна, більшість розробників під час повномасштабної війни перейшли в оборонну сферу з інших галузей. Усіх обʼєднувала єдина мета — вдарити по РФ.

"Коли ми щось отримували, перша думка — долетіти до Москви та вдарити росіян", — сказав посадовець.

Радник президента додав, що зараз в Україні сформовано потужний оборонний комплекс, здатний виробляти широкий спектр озброєння для ураження ворога. Українські технології вже досягли такого рівня, що країна готова ділитися досвідом із партнерами в ЄС, США та інших державах вільного світу.

"Ми хочемо стати арсеналом вільного світу. Ми хочемо бути місцем, де це народжується", — підсумував Камишін.

Раніше ми писали, що в Україні станом на 2024 рік налічувалося 200 виробників дронів. У 2023 році їх було лише декілька.

Також ми повідомляли, що Україна вже має певні напрацювання щодо протидії російським дронам.