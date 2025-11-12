Видео
Україна
В Ровненской АЭС раскрыли, как усиливают безопасность станции

В Ровненской АЭС раскрыли, как усиливают безопасность станции

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 22:49
обновлено: 23:10
На Ровенской АЭС завершили первый этап усиления защиты
Генеральный директор предприятия Тарас Ткач. Фото: кадр из видео

На Ровенской атомной электростанции продолжается процесс укрепления системы защиты объектов выдачи мощности. Сейчас уже завершился первый этап.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Тарас Ткач во время брифинга в среду, 12 ноября.

Читайте также:

На Ровенской АЭС завершили первый этап усиления защиты

По словам Ткача, сейчас идет монтаж второго уровня обороны, который должен повысить устойчивость энергетической инфраструктуры к возможным угрозам.

Руководитель станции отметил, что с начала полномасштабного вторжения Ривненская АЭС последовательно усиливает меры безопасности. На предприятии сформирован аварийный и неснижаемый запас — от запасных частей и оборудования до дизельного топлива и других необходимых материалов. Это позволяет обеспечивать стабильную работу станции даже в случае повреждений или нападений.

Кроме этого, на Ривненской АЭС готовятся к масштабной противоаварийной тренировке. Во время учений смоделируют ситуацию коммунальной аварии, вызванной возможной атакой на объекты инфраструктуры. Участие в тренировке примут подразделения станции и аварийно-спасательные службы, которые будут отрабатывать действия по локализации и ликвидации условной угрозы.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается крайне напряженной после очередной ракетной атаки со стороны России.

А до этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что российские оккупанты во время сегодняшних атак нацелились на подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции.

АЭС Энергоатом Атомная электростанция безопасность Ровенская АЭС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
