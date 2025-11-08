Видео
Україна
В МИД предупредили о ядерной опасности после атаки по энергетике

В МИД предупредили о ядерной опасности после атаки по энергетике

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 22:59
обновлено: 23:50
РФ целилась на подстанции, питающие две АЭС в Украине, — детали от Сибиги
Андрей Сибига. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что российские оккупанты во время сегодняшних атак нацелились на подстанции, которые питают две атомные электростанции. Речь идет о Хмельницкой и Ровенской.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Российский обстрел подстанций, которые питают АЭС

Сибига отметил, что это были не случайные, а хорошо спланированные атаки. По его словам, Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы.

МИД призывает срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти риски.

"Также призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые создают риск катастрофического инцидента", — подчеркнул министр.

Сибига добавил, что нужно глобальное давление, чтобы заставить Россию прекратить ядерный шантаж.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 8 ноября оккупанты атаковали теплоэлектростанцию Донбасской топливно-энергетической компании.

Кроме того, все ТЭС "Центрэнерго" остановились после российского обстрела дронами и ракетами.

война МИД Украина АЭС обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
