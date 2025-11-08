Видео
Россияне атаковали ТЭС ДТЭК — разрушено оборудование

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 18:52
обновлено: 18:52
Ночью россияне снова ударили по ТЭС ДТЭК - что известно
Последствия обстрелов со стороны РФ. Фото иллюстративное: Группа ДТЭК/Facebook

В ночь на субботу российские войска нанесли очередной удар по теплоэлектростанции Донбасской топливно-энергетической компании. В результате обстрела получило серьезные повреждения энергетическое оборудование, сейчас специалисты работают над восстановлением его работы.

Об этом сообщила пресс-служба Группы ДТЭК в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Атака на ТЭС: последствия и реакция энергетиков

В компании отметили, что враг снова нацелился на критическую инфраструктуру, вызвав значительные разрушения. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу электроэнергии. Поврежденное оборудование оценивают специалисты, чтобы определить объем восстановления.

Росіяни атакували ТЕС ДТЕК — зруйновано обладнання - фото 1

"Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", — сообщила компания.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий ночного удара. С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции компании подверглись более 210 атакам, но продолжают работать, обеспечивая электроэнергией миллионы украинцев.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный удар по тепловым электростанциям "Центрэнерго", из-за чего их работа была остановлена.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал о масштабах ночной атаки РФ и заверил — Украина вместе с партнерами активно укрепляет систему противовоздушной обороны.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
