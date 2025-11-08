Вночі росіяни знову вдарили по ТЕС ДТЕК — що відомо

Наслідки обстрілу з боку РФ. Фото ілюстративне: Група ДТЕК/Facebook

У ніч на суботу російські війська завдали чергового удару по теплоелектростанції Донбаської паливно-енергетичної компанії. Унаслідок обстрілу зазнало серйозних пошкоджень енергетичне обладнання, наразі фахівці працюють над відновленням його роботи.

Про це повідомила пресслужба Групи ДТЕК у суботу, 8 листопада.

Реклама

Читайте також:

Атака на ТЕС: наслідки та реакція енергетиків

У компанії зазначили, що ворог знову націлився на критичну інфраструктуру, спричинивши значні руйнування. Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи, а енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подачу електроенергії. Пошкоджене обладнання оцінюють фахівці, щоб визначити обсяг відновлення.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", — повідомила компанія.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики вже приступили до ліквідації наслідків нічного удару. З початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії зазнали понад 210 атак, але продовжують працювати, забезпечуючи електроенергією мільйони українців.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська завдали наймасованішого удару по теплових електростанціях "Центренерго", через що їх роботу було зупинено.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський розповів про масштаби нічної атаки РФ та запевнив — Україна разом із партнерами активно зміцнює систему протиповітряної оборони.