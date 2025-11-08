Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували ТЕС ДТЕК — зруйновано обладнання

Росіяни атакували ТЕС ДТЕК — зруйновано обладнання

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:52
Оновлено: 18:52
Вночі росіяни знову вдарили по ТЕС ДТЕК — що відомо
Наслідки обстрілу з боку РФ. Фото ілюстративне: Група ДТЕК/Facebook

У ніч на суботу російські війська завдали чергового удару по теплоелектростанції Донбаської паливно-енергетичної компанії. Унаслідок обстрілу зазнало серйозних пошкоджень енергетичне обладнання, наразі фахівці працюють над відновленням його роботи.

Про це повідомила  пресслужба  Групи ДТЕК у суботу, 8 листопада.

Реклама
Читайте також:

Атака на ТЕС: наслідки та реакція енергетиків

У компанії зазначили, що ворог знову націлився на критичну інфраструктуру, спричинивши значні руйнування. Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи, а енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подачу електроенергії. Пошкоджене обладнання оцінюють фахівці, щоб визначити обсяг відновлення.

Росіяни атакували ТЕС ДТЕК — зруйновано обладнання - фото 1

"Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", — повідомила компанія.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики вже приступили до ліквідації наслідків нічного удару. З початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії зазнали понад 210 атак, але продовжують працювати, забезпечуючи електроенергією мільйони українців.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська завдали наймасованішого удару по теплових електростанціях "Центренерго", через що їх роботу було зупинено.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський розповів про масштаби нічної атаки РФ та запевнив — Україна разом із партнерами активно зміцнює систему протиповітряної оборони.

обстріли ДТЕК ТЕС теплоелектростанція енергетики
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації