Масована атака по Україні 8 листопада — Зеленський зробив важливу заяву

Зеленський анонсував серйозні рішення після нічного удару РФ
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:46
Оновлено: 14:59
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну нічну атаку Росії, під час якої ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, сотні крилатих та аеробалістичних ракет, а також понад 450 безпілотників. Глава держави наголосив, що Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони.
Новина доповнюється...
