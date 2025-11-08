Масована атака по Україні 8 листопада — Зеленський зробив важливу заяву

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну нічну атаку Росії, під час якої ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, сотні крилатих та аеробалістичних ракет, а також понад 450 безпілотників. Глава держави наголосив, що Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони.

