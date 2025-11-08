Відео
Головна Новини дня Свириденко озвучила ключові завдання уряду після нічної атаки РФ

Свириденко озвучила ключові завдання уряду після нічної атаки РФ

Дата публікації: 8 листопада 2025 13:48
Оновлено: 14:05
Обстріл України 8 листопада — Юлія Свириденко назвала пріоритет уряду після атаки
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Внаслідок масованої російської атаки 8 листопада пошкоджені великі енергооб'єкти у трьох областях України — Полтавській, Харківській та Київській. Ворог цілеспрямовано атакував критичну інфраструктуру, а також завдав удару по житлових будинках.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Свириденко висловилася про наслідки атаки РФ по Україні

Прем'єрка повідомила, що цієї ночі російські окупанти атакували українські міста десятками ракет і застосували понад сотню "Шахедів".

Свириденко висловила свої співчуття родинам загиблих та повідомила, що зараз ключовим завданням уряду та органів місцевого самоврядування є ліквідація наслідків атаки ворога.

"Працюємо над ліквідацією наслідків по всій країні.
Фокус — на оперативному відновленні тепла, світла і води.
Провели селекторні наради з головами ОВА, заслухали доповіді про ситуацію на об'єктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби. Працюють пункти незламності. Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг", — написала очільниця уряду.

Окремо Свириденко зазначила, що на Полтавщині фахівці працюють над заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів.

"У Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Об'єкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами. Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах", — написала прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російська армія здійснила масований обстріл України — ворог випустив понад 500 цілей. Під основним ударом опинилися Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на нічну атаку росіян і закликав посилити санкції проти країни-агресорки, яка продовжує атакувати цивільне населення.

