Обстрел Украины 8 ноября — Юлия Свириденко назвала приоритет правительства после атаки

Свириденко озвучила главные задачи правительства после атаки РФ
В результате массированной российской атаки 8 ноября повреждены крупные энергообъекты в трех областях Украины — Полтавской, Харьковской и Киевской. Враг целенаправленно атаковал критическую инфраструктуру, а также нанес удар по жилым домам.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
Свириденко высказалась о последствиях атаки РФ по Украине
Премьер сообщила, что этой ночью российские оккупанты атаковали украинские города десятками ракет и применили более сотни "Шахедов".
Свириденко выразила свои соболезнования семьям погибших и сообщила, что сейчас ключевой задачей правительства и органов местного самоуправления является ликвидация последствий атаки врага.
"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране.
Фокус — на оперативном восстановлении тепла, света и воды.
Провели селекторные совещания с главами ОГА, заслушали доклады о ситуации на объектах. На местах развернуты антикризисные штабы. Работают пункты несокрушимости. Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", — написала глава правительства.
Отдельно Свириденко отметила, что на Полтавщине специалисты работают над оживлением Кременчуга и Горишних Плавней.
"В Полтавской области службы работают над полным заживлением Кременчуга и Горишних Плавней. Объекты критической инфраструктуры уже подключены, подача воды обеспечивается генераторами. Восстановительные работы продолжаются во всех регионах", — написала премьер-министр.
Напомним, в ночь на 8 ноября российская армия осуществила массированный обстрел Украины — враг выпустил более 500 целей. Под основным ударом оказались Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на ночную атаку россиян и призвал усилить санкции против страны-агрессора, которая продолжает атаковать гражданское население.
Читайте Новини.LIVE!