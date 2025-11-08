Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свириденко озвучила главные задачи правительства после атаки РФ

Свириденко озвучила главные задачи правительства после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 13:48
обновлено: 14:05
Обстрел Украины 8 ноября — Юлия Свириденко назвала приоритет правительства после атаки
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В результате массированной российской атаки 8 ноября повреждены крупные энергообъекты в трех областях Украины — Полтавской, Харьковской и Киевской. Враг целенаправленно атаковал критическую инфраструктуру, а также нанес удар по жилым домам.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Свириденко высказалась о последствиях атаки РФ по Украине

Премьер сообщила, что этой ночью российские оккупанты атаковали украинские города десятками ракет и применили более сотни "Шахедов".

Свириденко выразила свои соболезнования семьям погибших и сообщила, что сейчас ключевой задачей правительства и органов местного самоуправления является ликвидация последствий атаки врага.

"Работаем над ликвидацией последствий по всей стране.
Фокус — на оперативном восстановлении тепла, света и воды.
Провели селекторные совещания с главами ОГА, заслушали доклады о ситуации на объектах. На местах развернуты антикризисные штабы. Работают пункты несокрушимости. Минэнерго, МВД, Минразвития вместе с областными администрациями и местными властями координируют работу ремонтных бригад, коммунальных служб и ГСЧС для восстановления жизненно важных услуг", — написала глава правительства.

Отдельно Свириденко отметила, что на Полтавщине специалисты работают над оживлением Кременчуга и Горишних Плавней.

"В Полтавской области службы работают над полным заживлением Кременчуга и Горишних Плавней. Объекты критической инфраструктуры уже подключены, подача воды обеспечивается генераторами. Восстановительные работы продолжаются во всех регионах", — написала премьер-министр.

Напомним, в ночь на 8 ноября российская армия осуществила массированный обстрел Украины — враг выпустил более 500 целей. Под основным ударом оказались Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на ночную атаку россиян и призвал усилить санкции против страны-агрессора, которая продолжает атаковать гражданское население.

обстрелы Юлия Свириденко правительство война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации